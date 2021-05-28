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В КР детям будет предоставляться бесплатная стоматологическая помощь

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- Бакыт Басарбек
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В Кыргызстане детям до 10 лет стоматологическая помощь будет предоставляться бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба Фонда ОМС.

По данным пресс-службы, стоматологическая помощь предоставляется стоматологическими поликлиниками и стоматологическими отделениями (кабинетами) центров семейной медицины и центров общеврачебной практики.

"Бесплатно проводится консультация и лечение полости рта, экстренная стоматологическая помощь, включая необходимое медикаментозное обеспечение.

Кроме этого, стоматологи должны обучать детей санитарно-гигиеническим навыкам по уходу за зубами и слизистой оболочкой полости рта при посещении врача.

В детских дошкольных образовательных организациях, учащихся в общеобразовательных организациях проводится профилактические осмотры полости рта у детей до 10 лет включительно также бесплатно.

Уважаемые родители, Вы можете воспользоваться бесплатными медицинскими услугами, предоставляемый государством в рамках Программы госгарантий и провести санацию полости рта своим детям на бесплатной основе во время летних каникул.

Фонд ОМС с 2019 года внедрил в стоматологических поликлиниках г. Бишкек (№2, 3 и 4) и Ошской области автоматизированную систему "Стоматология", который позволяет ускорить процесс регистрации пациентов, создает базу данных о предоставляемых стоматологических услугах.

Система позволяет адресно финансировать оказанные стоматологические услуги льготной категории граждан, куда входят дети до 10 лет и выше", говорится в сообщении Фонда ОМС.


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URL: https://www.vb.kg/401580
Теги:
дети, стоматология, Кыргызстан
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