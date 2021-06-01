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Почты России и Кыргызстана снижают тарифы на посылки для бизнеса

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- Евгений Денисенко
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Соглашение о снижении тарифов на доставку посылок для корпоративных клиентов подписали АО "Почта России" и ГП "Кыргыз почтасы". И уже в июне, сообщили в "Почте России", стоимость доставки посылок от таких клиентов из России в Кыргызстан снизится в два раза.

Соответственно, при весе до одного килограмма она будет стоить 498 рублей вместо 1046. А каждый дополнительный килограмм обойдется в 96 рублей вместо 182. Как заявлено, в ближайшее время и "Кыргыз почтасы" планирует существенно снизить тариф на доставку из КР в РФ.

"Снижение тарифов сможет дать хороший стимул к росту экспорта из России в Кыргызстан, - говорит заместитель генерального директора по электронной коммерции АО "Почта России" Алексей Скатин. - Мы видим, что спрос на доставку в страны ЕАЭС растет. В 2020 году, несмотря на транспортные ограничения, экспорт в эти страны вырос на 9 процентов, до 327 тысяч отправлений в год. Уверены, что новые тарифы помогут еще большему числу интернет-магазинов и продавцов, в первую очередь малому и среднему бизнесу, начать продавать товары за рубежом".

В АО "Почта России" приводят комментарий и первого заместителя генерального директора ГП "Кыргыз почтасы" Марата Черикчиева. "Данным проектом, отмечает он, - мы хотим облегчить логистику и способствовать увеличению объемов за счет снятия экономических барьеров для товарооборота между двумя странами, а также создать более конкурентоспособную среду для населения, малого и среднего бизнеса. Также хотим, чтобы международная доставка для кыргызстанцев стала легкой и удобной. Благодаря выгодным тарифам мы делаем международное отправление максимально доступным как для бизнеса, так и физических лиц".

В конце 2020 года "Почта России", по информации самого АО, подписала аналогичное соглашение с почтовой администрацией Армении. В итоге тарифы на доставку между странами снизились в три раза. И уже в первом квартале текущего года экспорт товаров из России в Армению вырос на 140 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, в то время как экспорт в другие страны ЕАЭС увеличился в среднем на 22 процента.


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URL: https://www.vb.kg/401718
Теги:
Кыргызпочтасы, Россия, Кыргызстан
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