Выявлен новый лидер по смертности от коронавируса

По данным Университета Джона Хопкинса, в Перу более чем вдвое увеличилось число скончавшихся от коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.

Такие сведения были получены после того, как правительство республики пересмотрело данные по смертности от коронавирусной инфекции в стране. Так, Перу стала страной с самым высоким в мире уровнем смертности на душу населения.

Рабочая группа при правительстве Перу пересмотрела все данные с 1 марта 2020 года по 22 мая 2021 года. Специалисты уточняли истинную причину смерти пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.

После пересмотра данных официальное число погибших составило более 180 тысяч человек. По прошлым данным, в Перу с начала пандемии зафиксировали 69 342 смерти среди пациентов с COVID-19.

"Мы считаем своим долгом обнародовать эту обновленную информацию. Теперь мы будем вести подсчет умерших пациентов по новой, более точной методике", - заявила премьер-министр страны Виолета Бермудес.

Для сравнения: в соседней Колумбии зарегистрировано 88 282 случая смерти, в Боливии - более 14 тысяч, в то время как в Бразилии один из самых высоких показателей смертности в мире - более 460 тысяч человек.

Перу является одной из наиболее пострадавших от COVID-19 стран Латинской Америки, что привело к многочисленным смертям и нехватке кислородных баллонов.

Ранее судьи Высшего апелляционного суда в Перу назвали создателями пандемии Гейтса, Сороса и Рокфеллеров.