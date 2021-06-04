ГНС: С 1 июля применение ККМ будет осуществляться по новым стандартам

Государственная налоговая служба напоминает, что с 1 июля 2021 года на территории Кыргызской Республики применение ККМ будет осуществляться по новым стандартам.

Так, с указанной даты не подлежат применению зарегистрированные в налоговых органах старые образцы ККМ без функции передачи фискальных данных в режиме реального времени. Также с 1 июля станет обязательным применение ККМ для субъектов, ранее освобожденных от ее применения. Речь идет о субъектах, осуществляющих деятельность на основе добровольного патента на территории городов Бишкек и Ош:

- по реализации товаров, оказанию услуг или выполнению работ в точках площадью до 10 (десять) кв. метров, расположенных в торговых центрах и домах;

- по оказанию услуг в точках общественного питания с использованием временных точек (павильонов, юрт, навесов, прочих временных сооружений);

- по реализации товаров в павильонах, контейнерах, других временных сооружениях площадью торгового зала до 20 (двадцать) кв. метров.

Кроме того, будут обязаны применять ККМ, соответствующие новым техническим требованиям, субъекты, осуществляющие деятельность на территории городов Бишкек и Ош, и занятые:

- реализацией товаров в стационарных точках торговли с торговой площадью более 200 кв. метров;

- реализацией лекарственных средств в аптеках;

- оказывающие услуги общественного питания с количеством посадочных мест более 200 и/или с площадью свыше 300 кв. метров;

- медицинские услуги в стационарных помещениях;

- услуги медицинских лабораторий.

В случаях использования ККМ, не соответствующих новым стандартам, такие аппараты будут сниматься с регистрации в АИС ГНС, а сами субъекты привлечены к административному штрафу.