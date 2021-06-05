За мошенничество задержан еще один "родственник" президента КР

Задержан мошенник, прикрывавшийся близким родственником президента КР Садыра Жапарова и получивший денежные средства в крупном размере. Об этом заявляет пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ Кыргызской Республики в рамках проводимой работы по выявлению и пресечению фактов, направленных на дискредитацию усилий высшего политического руководства Кыргызской Республики по демонтажу основ коррупции, выявлен факт мошенничества в крупном размере.

Установлено, что гражданин КР Ш.Н.Р., прикрываясь именами близких родственников президента страны, завладел денежными средствами руководителя государственного учреждения г. Каракол К.Т.С. в крупном размере в сумме 5000 долларов США и 45000 сомов за сохранение занимаемой должности.

По данному факту ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 204 ч.2 (Мошенничество в крупном размере) УК КР.

4 июня 2021 года по результатам проведенных следственно- оперативных мероприятий, Ш.Н.Р. задержан и водворен в ИВС ГОВД г. Каракол.

В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех причастных к данному факту лиц.

ГКНБ КР напоминает, что при использовании имени и репутации высших должностных лиц государственных органов, а также их близких родственников в преступных целях, в отношении злоумышленников будут приниматься самые жесткие меры в рамках законодательства Кыргызской Республики.

При наличии подобных фактов граждан просят обращаться в дежурную часть ГКНБ КР 0312-62-05-85, 0312-66-04-75.