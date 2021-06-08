Кубанычбек Исабеков о том, как Centerra Gold Inc. обманывала Кыргызстан

Экс-вице-спикер ЖК Кубанычбек Исабеков убежден, что проект Кумтор является крупнейшей аферой канадских инвесторов при участии правительственных чиновников из Кыргызстана. Многие годы он скрупулезно собирал факты и документы, которые потом изложил в своих книгах про Кумтор. Одна из них так и называется "Золотая мафия в Кумторе".

В интервью редакции VB.KG экс-вице-спикер ЖК подробно рассказал про все аферы руководства Centerra Gold, включая акции и долю Кыргызстана в компании.

- Компания Centerra Gold приобрела два месторождения в Монголии и один в Неваде. При этом, запасы этих месторождений в 6 раз меньше, чем на Кумторе. Почему же мы тогда с 67 процентов сели сразу на 30 процентов? Вот первая афера проходит.

Вторая афера – к примеру, с рудника Бороо в Монголии добыли 42 тонны золота. По идее наши 33 процента акций должны были дать нам прибыль с этого месторождения, но даже 3 тыйына Кыргызстан не получил, - сказал он.

Напомнил экс-вице-спикер и про аварию с цианидами.

- Когда английский танкер с нефтью потерпел аварию у берегов Мексики, то они заплатили миллиарды. А нас что? Выплатили через несколько лет мизер и то под давлением общественности. Это же была самая настоящая экологическая катастрофа, принесшая убытки и болезни населению, - отметил Исабеков.

По его словам, кыргызстанские власти настолько развратили руководство канадской компании, что их встречали как президентов стран.

Более подробно про все аферы Centerra Gold Inc слушайте в интервью Кубанычбека Исабекова: