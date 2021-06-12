В Кыргызстане на 11 июня выявлено 619 случаев COVID, скончались 5 человек

В Кыргызстане за прошедшие сутки зарегистрировали 619 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией.
По данным республиканского штаба, новые случаи выявлены:
Бишкек - 273,
Ош - 110,
Чуйская область – 99,
Ошская область - 57,
Таласская область - 7,
Нарынская область - 5,
Иссык-Кульская область – 22,
Джалал-Абадская область – 26,
Баткенская область - 20.
Всего с начала пандемии в Кыргызстане зарегистрировали 109 тысяч 812 случаев заражения COVID.
За прошедшие сутки от коронавируса и осложнений, вызванных COVID, скончались 5 человек:
в Бишкеке - 4,
в Иссык-Кульской области - 1.
Всего с начала пандемии в стране скончался от коронавируса 1 881 человек.