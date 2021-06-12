В Кыргызстане на 11 июня выявлено 619 случаев COVID, скончались 5 человек

В Кыргызстане за прошедшие сутки зарегистрировали 619 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией.

По данным республиканского штаба, новые случаи выявлены:

Бишкек - 273,

Ош - 110,

Чуйская область – 99,

Ошская область - 57,

Таласская область - 7,

Нарынская область - 5,

Иссык-Кульская область – 22,

Джалал-Абадская область – 26,

Баткенская область - 20.

Всего с начала пандемии в Кыргызстане зарегистрировали 109 тысяч 812 случаев заражения COVID.

За прошедшие сутки от коронавируса и осложнений, вызванных COVID, скончались 5 человек:

в Бишкеке - 4,

в Иссык-Кульской области - 1.

Всего с начала пандемии в стране скончался от коронавируса 1 881 человек.