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Фонд "Добрые руки" вновь знакомит кыргызстанцев со своими питомцами

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- Анастасия Карелина
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"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты, начатую три года назад. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Дом для Ляли

Фонд помощи животным и VB.KG призывают вас обратить внимание на собачку по кличке Ляля. Нам очень хочется найти для нее ответственного и заботливого хозяина. Животному сейчас около семи месяцев. А подобрали малышку три месяца назад. У Ляли были переломы – ее сбила машина. Ветеринары прооперировали пострадавшую, и сейчас собака здорова. Также нашу пушистую подопечную уже стерилизовали. Щенков у Ляли теперь не будет. Кроме того, собаку обработали от всех паразитов. По характеру малышка ласковая, но немного пугливая и пока недоверчива к человеку. На то, чтобы привыкнуть, ей потребуется время. Ростом Ляля совсем небольшая (35-40 сантиметров в холке). В еде животное не привередливо – кушает сухой корм для собак. Отдадут Лялю на хорошо огороженную территорию. Наличие будки обязательно! Присмотритесь к нашей малышке! Она станет вам отличным другом и защитником. Обращайтесь по следующим телефонам: 0(709)78-45-37, 0(553) 88-01-45.

Кому пушистых очаровашек?

"Добрые руки" и VB.KG пристраивают очаровательных котят. Взгляните на фото! Здесь есть и мальчики, и девочки. Пушистым комочкам по два с половиной месяца. Живут хвостатые малютки в квартире. Все здоровы, обработаны от внешних и внутренних паразитов. К лоточку котят уже приучили. Хотите, чтобы один из этих ласковых и чрезвычайно игривых котят стал вашим домашним любимцев? Тогда звоните: 0(700)15-68-67, 0(550)91-30-26.

Рокси ждет звонка

Фонд помощи животным представляет вашему вниманию молодую красивую собачку Рокси. Это веселое, активное существо. Хорошая охранница. Со здоровьем у Рокси тоже все в порядке. Она привита от инфекционных заболеваний и уже стерилизована – гулять и рожать щенков не будет. Будущему хозяину Рокси привезут прямо домой. Телефон для справок: 0(709)78-45-37.

Три цвета счастья

Взгляните на эту красивую трехцветную кошечку. Ей тоже нужны любовь и внимание. Животное чистое, здоровое, обработанное от всех паразитов. Приучена к лоточку. Привезут кошечку по указанному будущим владельцем адресу. Хотите им стать? Тогда набирайте: 0(709)78-45-37.

Черно-белое сокровище

Очень ждет заветного звонка от будущих любящих "родителей" маленькая черно-белая кошечка. Хвостатой малышке в настоящий момент полтора месяца. Это ласковое создание здорово и обработано от паразитов. К лотку с наполнителем кошечку приучили. Есть у нашей киски одна слабость – она очень любит куриную грудку. Если животное вам понравилось, и вы готовы дать ему крышу над головой, поделиться своими любовью и заботой, тогда следующий телефон для вас: 0(555)76-75-07.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram и в "Одноклассниках".


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URL: https://www.vb.kg/402153
Теги:
акции, благотворительность, Бишкек, животные
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