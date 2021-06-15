За прошедшие сутки от коронавируса скончались шесть человек. Об этом на брифинге 15 июня сказал заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Жалалидин Рахматулаев.

От лабораторно подтвержденного COVID-19 - 3 случая (в Бишкеке – 2, в Иссык-Кульской области – 1).

от клинико-эпидемиологически подтвержденного COVID-19 - 3 случая (в Бишкеке – 2, в Чуйской области - 1).

По республике зарегистрировано всего – 1905 случаев с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 695, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1210.

На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 2 052 пациента, на амбулаторном – 3 080 пациентов.

В стационарах:

г. Бишкек – 909,

г. Ош – 172,

в Чуйской области – 373,

в Ошской области – 230,

в Таласской области – 25,

в Нарынской области – 56,

в Иссык-Кульской области – 147,

в Джалал-Абадской области – 84,

в Баткенской области – 56 пациентов.

Из 2052 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 22 (1,0%) удовлетворительные, 1367 (66,6%) средней тяжести, 563 (27,4%) тяжелые и 100 (4,8%) крайне тяжелые.

Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают:

г. Бишкек – 1014,

г. Ош – 803,

в Чуйской области – 376,

в Ошской области – 343,

в Таласской области – 39,

в Нарынской области – 50,

в Иссык-Кульской области – 126,

в Джалал-Абадской области – 226,

в Баткенской области – 103 пациента.