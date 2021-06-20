В Бишкеке осталось 212 коек для инфицированных COVID - 19

Минздрав представил данные по свободным койко-местам на утро 20 июня.

Всего в медучреждениях свободно 212 коек для пациентов:

• Национальный хирургический центр - 2;

• Республиканская клиническая инфекционная больница - 1;

• Клинический родильный дом № 2 - 6;

• Городская клиническая больница № 1 - 14;

• Городская клиническая больница № 6 - 0;

• Национальный центр кардиологии и терапии - 16;

• Чуйская областная объединенная больница - 17;

• Национальный госпиталь: ИОВ - 15;

• Национальный центр онкологии и гематологии - 2;

• Национальный госпиталь: урологический корпус - 26;

• Национальный госпиталь: мобильная клиника - 92;

• Республиканский центр наркологии - 21;

• Национальный центр фтизиатрии - 0.

Вчера, было объявлено об открытие дневных стационаров в Бишкеке. Так же мэрия обратилась к работодателям с рекомендацией перевести 50% сотрудников на дистанционный режим.