В Бишкеке осталось 212 коек для инфицированных COVID - 19

Минздрав представил данные по свободным койко-местам на утро 20 июня.
Всего в медучреждениях свободно 212 коек для пациентов:
• Национальный хирургический центр - 2;
• Республиканская клиническая инфекционная больница - 1;
• Клинический родильный дом № 2 - 6;
• Городская клиническая больница № 1 - 14;
• Городская клиническая больница № 6 - 0;
• Национальный центр кардиологии и терапии - 16;
• Чуйская областная объединенная больница - 17;
• Национальный госпиталь: ИОВ - 15;
• Национальный центр онкологии и гематологии - 2;
• Национальный госпиталь: урологический корпус - 26;
• Национальный госпиталь: мобильная клиника - 92;
• Республиканский центр наркологии - 21;
• Национальный центр фтизиатрии - 0.
Вчера, было объявлено об открытие дневных стационаров в Бишкеке. Так же мэрия обратилась к работодателям с рекомендацией перевести 50% сотрудников на дистанционный режим.