Масалиев предложил купить вакцины против COVID на деньги со спецсчета ГКНБ

Экс-депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев предложил закупить вакцины против COVID-19 на деньги поступившие на спецсчет ГКНБ.

Он отметил, что в мире провакцинировались от коронавируса около 2 миллиардов граждан - примерно 28 процентов от всего населения. У нас в республике вакцину получили 88 тысяч, примерно 1,3 процента.

"Почему так мало? Потому что её нет, равно как нет и доверия к ней. На днях завезли очередную партию Спутника V. Эта партия прежде всего для групп риска. Посмотрел план Минздрава по вакцинации. В июне-июле текущего года планировалось 1,3 миллиона граждан провакцинировать. Там написано, что к июню поступят 600 тысяч доз Astra-Zeneka. Не исполнено!

Такая мысль - Бабанов (Омурбек - ред.), Ибрагимов (Сергей - ред.), Аманкулов (Марат - ред.), Матраимов (Райымбек - ред.), Ж. Атамбаев, Жумалиев (Кубанычбек - ред.) и вероятно другие наши соотечественники "добровольно" внесли в бюджет сотни миллионов сомов. Может надо было на эти деньги просто купить вакцину и проколоть большинство населения, а не ждать третьей волны? Стоимость вакцины в районе 800 сомов. Ведь лечение обходится в десятки раз больше! Или будем ждать, когда нам подарят? Мы не можем вводить карантин, экономика и так в упадке...", - написал политик на своей странице в соцсетях.

К слову, Исхак Масалиев сам переболел коронавирусом.

"Анализы показали, что вируса уже нет. Самочувствие вроде хорошее, но режим самоизоляции необходимо соблюдать некоторое время ещё", - сообщил он.