Погода
$ 84.26 - 84.66
€ 99.47 - 100.97

Масалиев предложил купить вакцины против COVID на деньги со спецсчета ГКНБ

193  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Экс-депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев предложил закупить вакцины против COVID-19 на деньги поступившие на спецсчет ГКНБ.

Он отметил, что в мире провакцинировались от коронавируса около 2 миллиардов граждан - примерно 28 процентов от всего населения. У нас в республике вакцину получили 88 тысяч, примерно 1,3 процента.

"Почему так мало? Потому что её нет, равно как нет и доверия к ней. На днях завезли очередную партию Спутника V. Эта партия прежде всего для групп риска. Посмотрел план Минздрава по вакцинации. В июне-июле текущего года планировалось 1,3 миллиона граждан провакцинировать. Там написано, что к июню поступят 600 тысяч доз Astra-Zeneka. Не исполнено!

Такая мысль - Бабанов (Омурбек - ред.), Ибрагимов (Сергей - ред.), Аманкулов (Марат - ред.), Матраимов (Райымбек - ред.), Ж. Атамбаев, Жумалиев (Кубанычбек - ред.) и вероятно другие наши соотечественники "добровольно" внесли в бюджет сотни миллионов сомов. Может надо было на эти деньги просто купить вакцину и проколоть большинство населения, а не ждать третьей волны? Стоимость вакцины в районе 800 сомов. Ведь лечение обходится в десятки раз больше! Или будем ждать, когда нам подарят? Мы не можем вводить карантин, экономика и так в упадке...", - написал политик на своей странице в соцсетях.

К слову, Исхак Масалиев сам переболел коронавирусом.

"Анализы показали, что вируса уже нет. Самочувствие вроде хорошее, но режим самоизоляции необходимо соблюдать некоторое время ещё", - сообщил он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402467
Теги:
бюджет, вакцина, Кыргызстан, деньги, Райымбек Матраимов, коронавирус, Исхак Масалиев, Омурбек Бабанов, Минздрав
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  