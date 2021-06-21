"Добрые руки" предлагают бишкекчанам взять себе одного из питомцев фонда

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты, начатую три года назад. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Самая лучшая блондинка

Обратите внимание на следующее фото. Этой чудной блондинке с отличным характером очень нужен дом и любящий хозяин. Возможно, это вы?! Собачке около года. Она хорошо ориентирована на человека, любит детей и хорошо уживается с другими животными. Собака здорова и стерилизована . Хотите, чтобы она переехала к вам? Тогда звоните: 0(700)27-92-49, 0(555)27-92-49.

Рыжие охранницы

"Добрые руки" и VB.KG очень рассчитывают на то, что среди читателей найдутся люди, которые подарят дом и новую судьбу одной из этих милых молодых собачек. Подопечным фонда сейчас десять месяцев. Это красивые, здоровые животные. Собаки уже стерилизованы, так что гулять и рожать щенков не будут. В настоящий момент они живут в частном доме. Кстати, отлично охраняют двор. Телефоны для справок: 0(772)21-29-60, 0(550)55-10-12.

Красавица Муся

Представляем вашему вниманию Мусю. Фонд помощи животным отдаст ее в добрые руки – человеку с большим сердцем. По характеру Муся очень ласковая и спокойная. Отлично знает, что такое лоточек. Стерилизованная, гулять и рожать котят не будет. Если вам приглянулась наша полосатая красавица, обращайтесь по одному из этих телефонов: 0(708)17-30-10, 0(559)51-10-48.

Нежная и ласковая

Внимание! Мы ищем любящих хозяев для суперласковой и нежной кошечки. Вот она на фото! Киске около 6-7 месяцев. Животное не крупное. Здоровое. Стерилизованное. Приученное к лотку. Будет здорово, если ее возьмут в квартиру. Больше информации вы получите по телефонам: 0(550)03-11-30, 0(708)52-78-18.

Очаровательная парочка

Задержитесь, пожалуйста, еще на минуту, и взгляните на этих очаровательных пушистиков! Перед вами две девочки. Малышки родились два месяца назад. Котята здоровы, обработаны от паразитов и уже приучены к лотку с наполнителем. Едят малышки вареную куриную грудку, мягкие корма для котят "Вискас" и сухой корм для котят. По характеру наши девочки ласковые и чрезвычайно игривые. Любят полежать на ручках и помурчать. Отдадут котят людям ответственным, понимающим, что котенок – это не игрушка, а живое существо, нуждающееся в любви, заботе, внимании, а если понадобится, то и лечении. По достижении нужного возраста, кошечек необходимо будет стерилизовать. Если вы готовы стать любящими "родителями" для одной из этих кисок, тогда набирайте: 0(555)76-75-07.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

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