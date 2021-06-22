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Что Кыргызстану дадут законы о пенсионной реформе и финтехе?

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- Алина Мамаева
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Депутаты ЖК изложили свою позицию по поводу целесообразности и необходимости принятия аконопроектов о пенсионной реформе и финтехе. VB.KG публикует полную версию текста.

"В странах Африки в 2020 году, финтех стал одним из основных источников инвестиций в местный технологический рынок. В 2020 году на этот сектор приходилось более 25 процентов из 1,5 миллиарда долларов, привлеченных африканским сектором экономики.

И это лишь прямые иностранные инвестиции. Совокупные доходы от финтеха будут существенно выше и принесут более значимые выгоды: как финансового характера, так и в деле стабилизации социальной сферы страны.

Выгоды от модернизации финансовой системы на базе финансовых технологий (финтех) вследствие принятия законопроекта:

Обеспечение возможности реализации пенсионной реформы. Речь идёт и о сохранении части пенсионных накоплений в золоте, жилой и коммерческой недвижимости, что позволит существенно увеличить размер пенсий, так как её размер не будет зависеть от обесценивания нашей национальной валюты. Заодно это и поможет решить вопрос цифровизации реестра объектов недвижимости в стране. Без мощных цифровых платформ и современных финтех-компаний - этот проект неосуществим.

Социально-экономические выгоды:

1. Возможности для развития новых (безрисковых) рынков и видов услуг (энергетика, телекоммуникации, краундфандинг, платежные системы, маркетплэйсы, торговля ценностями и драгметаллами, управление активами, трансграничные платежи, программы лояльности и мн.др.).

2. Повышение уровня конкурентоспособности кыргызских рынков и технологий.

3. Появится мощный инструмент для развития "точек роста" в КР.

4. Создание финансового хаба Центральной Азии.

5. Существенное замедление оттока из страны талантливой молодежи.

6. Развитие финтеха и IT-отрасли (информационные технологии) потребует высококвалифицированных специалистов и новых специальностей. Это возможность для развития в университетах таких направлений обучения, как: цифровизация, Big Data, искусственный интеллект и машинное обучение, роботизация, блокчейн, облачные технологии и др.

7. Массовый переток населения в онлайн экономику, в том числе в электронные госуслуги (они быстрее, качественнее и дешевле для государства) позволит обеспечить эффективный мониторинг за экономикой (включая налоги).

8. Развитие собственных информационных систем, укрепление информационной безопасности страны, без зависимости от внешних экосистем.

9. Экономический рост, привлечение в финтех-экономику и IT-индустрию прямых иностранных инвестиций.

На рынок труда сегодня выходит молодёжь, которая выросла с цифровыми устройствами в руках. Они не пойдут в традиционные отделения банков. Им нужны продукты от финтех-компаний. Если они не найдут их у себя в стране, будут пользоваться зарубежными, развивая экономику чужой страны, а не своей.

Модернизация финансовой отрасли также позволит:

1. Кардинально поднять инновационный уровень всей банковской системы.

2. Дать достойный ответ Африке и начать движение в сторону современных финансовых центров.

3. Обеспечить безопасность применения финансовых технологий.

4. Сократить наличное обращение в теневой экономике.

5. Значительно снизить зависимость экономики КР от доллара.

6. Повысить конкурентоспособность КР в регионе Центральной Азии.

7. Повысить доступность, качество и ассортимент финансовых услуг.

8. Снизить риски и издержки в финансовой сфере для бизнеса.

9. Увеличить капитализацию и устойчивость действующих финансовых институтов и новых участников рынка.

Пример Африки показывает, что сценарий успешного стремительного развития стран и регионов не только возможен, но и неизбежен в условиях требований современного мира. Бишкек, используя этот опыт, станет финансовой столицей Центральной Азии".


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URL: https://www.vb.kg/402528
Теги:
Кыргызстан, деньги, экономика
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