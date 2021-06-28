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Министерство цифрового развития выпускает марку "Год овощей и фруктов"

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- Александр Тузов
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Во вторник, 29 июня, Министерство цифрового развития вводит в обращение почтовую марку Kyrgyz Express Post "2021 - Международный год овощей и фруктов (МГОФ)".

Этот Международный год провозглашен решением Генассамблеи ООН, в проведении МГОФ главная роль принадлежит Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Маленькая почтовая марка напоминает, что МГОФ преследует четыре большие цели:

- повышение осведомлённости населения и директивных органов о преимуществах потребления овощей и фруктов для питания и здоровья;

- поощрение сбалансированных и здоровых рационов питания, включая потребление овощей и фруктов;

- сокращение потерь и порчи в продовольственных системах;

- обмен передовым опытом в том, что касается потребления, производства, хранения, перевозки, переработки и розничной продажи овощей и фруктов.

Овощи и фрукты чрезвычайно важны для питания, продовольственной безопасности и здоровья людей, в том числе для укрепления иммунной системы. Поэтому МГОФ внесёт существенный вклад в решение продовольственных проблем на глобальном уровне, в том числе в Кыргызстане.

Тираж почтовой марки номиналом 150 сомов составляет 4 тысячи экземпляров. Дизайн почтового выпуска выполнила известный молдавский специалист Дарья Майер. Марки отпечатаны в типографии Nova Imprim в Кишиневе.

В день ввода марки в обращение в почтовом офисе Kyrgyz Express Post в Бишкеке (почтовое отделение 729001) будет проводиться специальное гашение на официальных конвертах первого дня.


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URL: https://www.vb.kg/402737
Теги:
дизайн, Молдова, продовольствие, Кыргызпочтасы, ООН
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