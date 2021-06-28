Фонд "Добрые руки" вновь знакомит кыргызстанцев со своими питомцами

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты, начатую три года назад. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Возьмите киску!

Фонд помощи бездомным животным "Добрые руки" и VB.KG ищут дом для кошечки. Перед вами очень спокойное существо, нежное и ласковое к людям. Кошечке пришлось уже многое пережить. Глазки малышки мутноватые, но видит она хорошо. Киска привита и стерилизована. Хорошо знает, что такое лоточек. Будущим хозяева животное привезут. Телефон: 0(705)88-01-45.

Три славных девчонки

Любящие и заботливые мамы и папы нужны и этим котятам. Малышам всего по два месяца. Все три - девочки. Здоровые. Обработанные от паразитов. Прекрасно знают лоток с наполнителем. По характеру пушистые девочки очень активные. Любят и поиграть, и полежать на ручках, помурлыкать, чтобы их приласкали. Едят вареную куриную грудку, мягкие корма для котят "Вискас" и сухой корм для котят. Отдадут котят только очень ответственным людям, которые понимают необходимость регулярного посещения ветклиники и стерилизации кошечек. Если вы готовы взять на себя ответственность за жизнь одной из этих красавиц, тогда звоните: 0(555)76-75-07.

Дом для Малыша

Очень хочется найти дом и для котенка по имени Малыш. Вы видите его на фото. Малышу в настоящий момент около трех месяцев. Раньше он жил со своей мамой-кошкой, а также братиками и сестричками в подвале. Из всего выводка выжил только Малыш. Последний месяц Малыш живет в доме у волонтера фонда. Котенок здоровый, от паразитов обработанный. По характеру ласковый. Пока, правда, еще очень пугливый, но к человеку тянется. На то, чтобы котенок понял, что ему ничто не угрожает, и привык к новому дому и хозяину, потребуется какое-то время. От человека, который захочет взять Малыша к себе, потребуется терпение. Малыш не шкодит, исправно ходит в лоток. Ест тушенку для кошек, мягкие и сухие корма для котят, очень любит куриную грудку. Если Малыш вам понравился, тогда набирайте: 0(555)76-75-07.

Хвостатая четверка

Исключительно в добрые руки отдают одного из котят, которых вы видите на фотографии. Здесь три девчонки и один мальчик – черненький. Все здоровые, от паразитов обработанные. К лотку котят уже приучили. Едят малыши каши и сухой корм. Больше информации вам дадут по следующим телефонам: 0(550)20-87-99, 0(701)25-59-00.

Отзовитесь родители Лолы?

Внимание! Добрую и любящую семью мы ищем для малышки Лолы. Эта славная собачка попала на передержку совсем крохой. Оставить животное себе люди, которые о нем сейчас заботятся, увы, не могут – слишком заняты. Отдадут Лолу в семью, где ее будут любить и уделять собачке достаточно времени. Животное здоровое. Обработанное от паразитов. По части еды не капризное. Игривое. Вырастет в отличного "звоночка" и преданного друга. Обращайтесь по телефону: 0(701)70-25-36.

Разбирайте малышей!

Заботливые и ответственные "родители" нужны и этой троице славных девчушек. Перед вами здоровые, чистоплотные котята. Игривые. Кошачий лоток знают на пять! Отдадут одну из них в семью, где нет маленьких детей. Обязательное условие – стерилизация кошечек по достижении необходимого возраста. Понравились наши чудесные котятки? Будете их любить и баловать? Тогда звоните: 0(700)15-68-67 (Инна).

Новая жизнь крохи

И последняя на сегодняшний день кандидатка на усыновление – маленькая девочка. Пушистой крошке около трех месяцев. У девочки очень непростая судьба. Котенка сбила машина. Травмы были серьезные. Животному пришлось ампутировать заднюю лапку. Повреждено было также ушко. Однако кошечка не потеряла веру в людей. Она очень ласковая. К лотку кроху уже приучили. Ест малышка все подряд. Хотите подарить ей новую счастливую жизнь? Телефон для потенциальных владельцев: 0(555)95-03-52.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram и в "Одноклассниках".