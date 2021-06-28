Погода
$ 84.38 - 84.71
€ 100.22 - 101.60

Фонд "Добрые руки" вновь знакомит кыргызстанцев со своими питомцами

46  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты, начатую три года назад. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Возьмите киску!

Фонд помощи бездомным животным "Добрые руки" и VB.KG ищут дом для кошечки. Перед вами очень спокойное существо, нежное и ласковое к людям. Кошечке пришлось уже многое пережить. Глазки малышки мутноватые, но видит она хорошо. Киска привита и стерилизована. Хорошо знает, что такое лоточек. Будущим хозяева животное привезут. Телефон: 0(705)88-01-45.

Три славных девчонки

Любящие и заботливые мамы и папы нужны и этим котятам. Малышам всего по два месяца. Все три - девочки. Здоровые. Обработанные от паразитов. Прекрасно знают лоток с наполнителем. По характеру пушистые девочки очень активные. Любят и поиграть, и полежать на ручках, помурлыкать, чтобы их приласкали. Едят вареную куриную грудку, мягкие корма для котят "Вискас" и сухой корм для котят. Отдадут котят только очень ответственным людям, которые понимают необходимость регулярного посещения ветклиники и стерилизации кошечек. Если вы готовы взять на себя ответственность за жизнь одной из этих красавиц, тогда звоните: 0(555)76-75-07.

Дом для Малыша

Очень хочется найти дом и для котенка по имени Малыш. Вы видите его на фото. Малышу в настоящий момент около трех месяцев. Раньше он жил со своей мамой-кошкой, а также братиками и сестричками в подвале. Из всего выводка выжил только Малыш. Последний месяц Малыш живет в доме у волонтера фонда. Котенок здоровый, от паразитов обработанный. По характеру ласковый. Пока, правда, еще очень пугливый, но к человеку тянется. На то, чтобы котенок понял, что ему ничто не угрожает, и привык к новому дому и хозяину, потребуется какое-то время. От человека, который захочет взять Малыша к себе, потребуется терпение. Малыш не шкодит, исправно ходит в лоток. Ест тушенку для кошек, мягкие и сухие корма для котят, очень любит куриную грудку. Если Малыш вам понравился, тогда набирайте: 0(555)76-75-07.

Хвостатая четверка

Исключительно в добрые руки отдают одного из котят, которых вы видите на фотографии. Здесь три девчонки и один мальчик – черненький. Все здоровые, от паразитов обработанные. К лотку котят уже приучили. Едят малыши каши и сухой корм. Больше информации вам дадут по следующим телефонам: 0(550)20-87-99, 0(701)25-59-00.

Отзовитесь родители Лолы?

Внимание! Добрую и любящую семью мы ищем для малышки Лолы. Эта славная собачка попала на передержку совсем крохой. Оставить животное себе люди, которые о нем сейчас заботятся, увы, не могут – слишком заняты. Отдадут Лолу в семью, где ее будут любить и уделять собачке достаточно времени. Животное здоровое. Обработанное от паразитов. По части еды не капризное. Игривое. Вырастет в отличного "звоночка" и преданного друга. Обращайтесь по телефону: 0(701)70-25-36.

Разбирайте малышей!

Заботливые и ответственные "родители" нужны и этой троице славных девчушек. Перед вами здоровые, чистоплотные котята. Игривые. Кошачий лоток знают на пять! Отдадут одну из них в семью, где нет маленьких детей. Обязательное условие – стерилизация кошечек по достижении необходимого возраста. Понравились наши чудесные котятки? Будете их любить и баловать? Тогда звоните: 0(700)15-68-67 (Инна).

Новая жизнь крохи

И последняя на сегодняшний день кандидатка на усыновление – маленькая девочка. Пушистой крошке около трех месяцев. У девочки очень непростая судьба. Котенка сбила машина. Травмы были серьезные. Животному пришлось ампутировать заднюю лапку. Повреждено было также ушко. Однако кошечка не потеряла веру в людей. Она очень ласковая. К лотку кроху уже приучили. Ест малышка все подряд. Хотите подарить ей новую счастливую жизнь? Телефон для потенциальных владельцев: 0(555)95-03-52.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram и в "Одноклассниках".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402746
Теги:
акции, благотворительность, Бишкек, животные
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  