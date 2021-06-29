Погода
$ 84.45 - 84.79
€ 100.22 - 101.60

Мотуев вам не "Чон Казат"

207  0
- Анвар Ажиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В прошлом году движение "Чон Казат" ("Великий поход") сумело обрести невероятную популярность в считанные недели. Выступления их лидеров в социальных сетях под общей концепцией "грабь награбленное", нашло отклик в сердцах многих кыргызстанцев. Понятно, почему: в нашей стране ужасающее социально-экономическое расслоение и недовольных таким положением дел очень много.

Народная поддержка помогла организаторам движения трансформировать "Чон Казат" в партию, которая участвовала в парламентских выборах в ЖК в октябре 2020 года. Преодолеть выборный барьер чон-казатовцы не сумели, зато успешно влились в революционную струю.

В короткий период безвластья члены партии даже успели поучаствовать в дележе портфелей – назначали своего генпрокурора и своего министра здравоохранения.

Позже, когда весь этот цирк с самозахватами закончился и власть в стране установилась, лидер "Чон Казата" Максат Мамытканов был назначен на должность одного из вице-премьер-министров страны.

Недавно он сделал очередной карьерный скачок. В мае стало известно, что Максат Мамытканов одобрен на должность министра по таможенному сотрудничеству ЕЭК вместо Олега Панкратова.

Понятно, что в должности министра ЕЭК Мамытканов уже вряд ли будет бороться за идеалы "Чон Казата". Однако в целом вся эта эпопея с общественным движением, а затем с партией, была для него очень даже не зря.

Второй главный чон-казатовец – Сыймык Жапыкеев – после революции тоже получил должность. 17 октября 2020 года его назначили председателем Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП, Финпол). В начале марта 2021 года лишили должности в связи с расформированием службы, зато присвоили звание генерал-майора финансовой полиции.

В конце марта Жапыкеева назначили прокурором Иссык-Кульской области. Спустя месяц он подал в отставку. И сейчас, судя по всему, ведет достаточно аполитичный образ жизни. Резонансных интернет-трансляций со своей кухни он больше не устраивает, о люстрации, экспроприации не заговаривает.

Эта пассивность основателей "Чон Казата" несомненно разочаровала их сторонников: лидеры получили портфели и потеряли весь свой запал. Это по большому счету предательство для тех, кто верил транслируемые Мамыткановым и Жапыкеевым идеи.

Недаром теперь в кыргызскоязычной прессе пишут, что "народ теперь не поверит, пусть даже Жапыкеев сделает видеообращение не из "кухни", а из "спальни".

Между тем, идея великого похода за справедливостью никуда не делась. Ее сегодня подхватил и начинает успешно раскручивать известный своей эксцентричностью общественный деятель Нурлан Мотуев. На днях он записал два очень интересных видеообращения, которые разлетелись по социальным сетям.

В первом видеоролике он жестко раскритиковал экс-президента Сооронбая Жээнбекова. Сделал то, чего ни один другой политик сегодня не может или не хочет сделать. Все на что способны активисты сегодня – это вялый сбор подписей за лишение Жээнбекова статуса экс-президента.

Во втором видео он выступил заявлением о том, что не признает Камчы Кольбаева вором в законе.

"После того, как я заявил, что не признаю "вора в законе" Камчы Кольбаева на меня посыпались угрозы со стороны преступного мира. Когда я сидел в колонии № 27 в Молдовановке мы, исламисты, не подчинились "общаку" и отказались платить дань. В итоге подрались с "общаком", со стороны которого было 800 человек. Администрация колонии, испугавшись, что мы перережем друг друга, закрыла исламистов в камеры, а разного рода преступники: убийцы, воры и мошенники, как и прежде, чувствовали себя вольготно в колонии. Вот она порочная система ГСИН. Камчы Кольбаев тогда промолчал и поэтому я его не признаю. Он только умеет с бедолаг собирать по 100 сомов, а с богатых по 1 млн сомов. Вот Батукаев был настоящим вором, который умел и порядок держать, и с администрацией колонии договориться", - заявил Мотуев.

К слову, американскому Госдепу стоит присмотреться к Нурлану Мотуеву, как к потенциальному претенденту на вознаграждение за информацию о Камчы Кольбаеве. Мотуев открыто выступает с обвинениями в адрес Кольбаева, как знать, может у него есть информация про кримавторитета, которая потянет на 5 миллионов долларов, обещанных властями США?

К бывшему "угольному королю" можно относится по-разному. Однако то, что он активизировался в соцсетях в середине лета, свидетельствует, что Нурлан Мотуев намерен участвовать в осенних политических баталиях и уже сегодня начал готовиться к ним. Причем, судя по его нынешней риторике, он будет выступать жестким сторонником действующей власти.

И вряд ли у Мотуева будет дефицит сторонников. Идеи, которые он озвучивает, просты и понятны большинству интернет-пользователей. На них в свое время "выехал" "Чон Казат": несколько видео и о движении с тревогой заговорили даже в парламенте. Причина в том, что они распространяли видеоролики, набирающие по 100-300 тысяч просмотров, в которых призывали провести люстрацию всех наживших состояние незаконным путем.

Чон-казатовцы инициативу утратили, а у Нурлана Мотуева появился шанс заявить о себе, как о политике. Причем эксплуатировать он будет те самые, востребованные в народе идеи, которые лидеры "Чон Казата" продали за портфели. Насколько успешным будет начинание бывшего "угольного короля" пока неизвестно. Понятно только, что действовать он будет в своей манере – подобно тарану.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402815
Теги:
Нурлан Мотуев, Сыймык Жапыкеев, Максат Мамытканов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  