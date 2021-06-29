Мотуев вам не "Чон Казат"

В прошлом году движение "Чон Казат" ("Великий поход") сумело обрести невероятную популярность в считанные недели. Выступления их лидеров в социальных сетях под общей концепцией "грабь награбленное", нашло отклик в сердцах многих кыргызстанцев. Понятно, почему: в нашей стране ужасающее социально-экономическое расслоение и недовольных таким положением дел очень много.

Народная поддержка помогла организаторам движения трансформировать "Чон Казат" в партию, которая участвовала в парламентских выборах в ЖК в октябре 2020 года. Преодолеть выборный барьер чон-казатовцы не сумели, зато успешно влились в революционную струю.

В короткий период безвластья члены партии даже успели поучаствовать в дележе портфелей – назначали своего генпрокурора и своего министра здравоохранения.

Позже, когда весь этот цирк с самозахватами закончился и власть в стране установилась, лидер "Чон Казата" Максат Мамытканов был назначен на должность одного из вице-премьер-министров страны.

Недавно он сделал очередной карьерный скачок. В мае стало известно, что Максат Мамытканов одобрен на должность министра по таможенному сотрудничеству ЕЭК вместо Олега Панкратова.

Понятно, что в должности министра ЕЭК Мамытканов уже вряд ли будет бороться за идеалы "Чон Казата". Однако в целом вся эта эпопея с общественным движением, а затем с партией, была для него очень даже не зря.

Второй главный чон-казатовец – Сыймык Жапыкеев – после революции тоже получил должность. 17 октября 2020 года его назначили председателем Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП, Финпол). В начале марта 2021 года лишили должности в связи с расформированием службы, зато присвоили звание генерал-майора финансовой полиции.

В конце марта Жапыкеева назначили прокурором Иссык-Кульской области. Спустя месяц он подал в отставку. И сейчас, судя по всему, ведет достаточно аполитичный образ жизни. Резонансных интернет-трансляций со своей кухни он больше не устраивает, о люстрации, экспроприации не заговаривает.

Эта пассивность основателей "Чон Казата" несомненно разочаровала их сторонников: лидеры получили портфели и потеряли весь свой запал. Это по большому счету предательство для тех, кто верил транслируемые Мамыткановым и Жапыкеевым идеи.

Недаром теперь в кыргызскоязычной прессе пишут, что "народ теперь не поверит, пусть даже Жапыкеев сделает видеообращение не из "кухни", а из "спальни".

Между тем, идея великого похода за справедливостью никуда не делась. Ее сегодня подхватил и начинает успешно раскручивать известный своей эксцентричностью общественный деятель Нурлан Мотуев. На днях он записал два очень интересных видеообращения, которые разлетелись по социальным сетям.

В первом видеоролике он жестко раскритиковал экс-президента Сооронбая Жээнбекова. Сделал то, чего ни один другой политик сегодня не может или не хочет сделать. Все на что способны активисты сегодня – это вялый сбор подписей за лишение Жээнбекова статуса экс-президента.

Во втором видео он выступил заявлением о том, что не признает Камчы Кольбаева вором в законе.

"После того, как я заявил, что не признаю "вора в законе" Камчы Кольбаева на меня посыпались угрозы со стороны преступного мира. Когда я сидел в колонии № 27 в Молдовановке мы, исламисты, не подчинились "общаку" и отказались платить дань. В итоге подрались с "общаком", со стороны которого было 800 человек. Администрация колонии, испугавшись, что мы перережем друг друга, закрыла исламистов в камеры, а разного рода преступники: убийцы, воры и мошенники, как и прежде, чувствовали себя вольготно в колонии. Вот она порочная система ГСИН. Камчы Кольбаев тогда промолчал и поэтому я его не признаю. Он только умеет с бедолаг собирать по 100 сомов, а с богатых по 1 млн сомов. Вот Батукаев был настоящим вором, который умел и порядок держать, и с администрацией колонии договориться", - заявил Мотуев.

К слову, американскому Госдепу стоит присмотреться к Нурлану Мотуеву, как к потенциальному претенденту на вознаграждение за информацию о Камчы Кольбаеве. Мотуев открыто выступает с обвинениями в адрес Кольбаева, как знать, может у него есть информация про кримавторитета, которая потянет на 5 миллионов долларов, обещанных властями США?

К бывшему "угольному королю" можно относится по-разному. Однако то, что он активизировался в соцсетях в середине лета, свидетельствует, что Нурлан Мотуев намерен участвовать в осенних политических баталиях и уже сегодня начал готовиться к ним. Причем, судя по его нынешней риторике, он будет выступать жестким сторонником действующей власти.

И вряд ли у Мотуева будет дефицит сторонников. Идеи, которые он озвучивает, просты и понятны большинству интернет-пользователей. На них в свое время "выехал" "Чон Казат": несколько видео и о движении с тревогой заговорили даже в парламенте. Причина в том, что они распространяли видеоролики, набирающие по 100-300 тысяч просмотров, в которых призывали провести люстрацию всех наживших состояние незаконным путем.

Чон-казатовцы инициативу утратили, а у Нурлана Мотуева появился шанс заявить о себе, как о политике. Причем эксплуатировать он будет те самые, востребованные в народе идеи, которые лидеры "Чон Казата" продали за портфели. Насколько успешным будет начинание бывшего "угольного короля" пока неизвестно. Понятно только, что действовать он будет в своей манере – подобно тарану.