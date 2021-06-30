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В столичные арыки поступила поливная вода

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- Н Крайнова
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В ночь на 30 июня в арыках столицы появилась поливная вода. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Из реки Ала-Арча в арычную сеть столицы поступило более 5 кубометров воды, а из канала Асанбай 0,8 кубометров воды.

Всю ночь 40 сотрудников Бишкекзеленхоза во главе с директором предприятия регулировали воду во всех столичных районах.

До поступления арычной поливочной воды зеленхозовцы проводили ночной автополив, в котором задействовали весь специальный транспорт предприятия и транспорт МП "Тазалык".

Напомним, что муниципальное предприятие заключило договор с поставщиком воды с Аламудунским РУВХ на поставку 40,274 млн кубометров. Однако из-за уменьшения таяния ледников приток воды в столицу был сокращен.


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URL: https://www.vb.kg/402871
Теги:
вода, Бишкек
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