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В Бишкеке продолжается ремонт и строительство двух детских садов

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- Ренат Кольцов
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Первый объект, – детский сад в жилом массиве "Ак-Ордо". Там планируют построить детский сад на 280 детей. Учреждение будет располагаться на двух этажах. На первом этаже будут игровые комнаты, буфетная, кухня раздаточная, спальни, санузлы, технические помещения, приемные, медицинский кабинет. На втором этаже: музыкально-гимнастический зал, игровые комнаты, буфетная, приемные, санузлы кладовые и технические помещения. Сейчас начаты работы по разработке котлована.

Строительством занимается победитель тендера – ОсОО "Ак Ниет Курулуш", общая стоимость объекта 96 326 552 сомов.

А в детском саду "Ласточка", проводится капитальный ремонт. В частности, произведен демонтаж, монтаж внешней теплоизоляции здания и замена наружной тепловой сети. Проведены работы по декорированию интерьера здания, установке оконных блоков, деталей, монтажу электропроводки, приведению в порядок кровли.

В учреждении благоустроена детская площадка, а по периметру организации появилось ограждение. Все работы выполнены в соответствии с санитарными правилами и нормами. Из городского бюджета на эти цели выделено 22,6 миллиона сомов. Двухэтажное здание рассчитано на 105 детей (5 групп).

С ходом работ, сегодня, ознакомился вице-мэр Бишкека Азамат Сагындык уулу.


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URL: https://www.vb.kg/402997
Теги:
детский сад, Бишкек
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