В Кыргызстане на 3 июля зарегистрировано 1352 новых случая COVID-19

В Кыргызстане на 3 июля зарегистрировано 1 тысяча 352 новых случая заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.
За последние сутки было проведено 7741 ПЦР-исследование.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 803,
г. Ош – 42,
в Чуйской области – 189,
в Ошской области – 67,
в Таласской области – 29,
в Нарынской области –24,
в Иссык-Кульской области – 37,
в Джалал-Абадской области – 80,
в Баткенской области – 81.
За весь период зарегистрировано – 129 232 случая.
Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 1,5.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровело от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 665 человек.
Из них:
в г. Бишкек – 293,
в г. Ош – 80,
в Чуйской области – 96,
в Ошской области – 70,
в Таласской области – 10,
в Нарынской области – 9,
в Иссык-Кульской области – 27,
в Джалал-Абадской области – 71,
в Баткенской области – 9.
За весь период выздоровело - 111 934 человека.