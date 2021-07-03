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В Кыргызстане на 3 июля зарегистрировано 1352 новых случая COVID-19

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- Анастасия Карелина
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В Кыргызстане на 3 июля зарегистрировано 1 тысяча 352 новых случая заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

За последние сутки было проведено 7741 ПЦР-исследование.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 803,

г. Ош – 42,

в Чуйской области – 189,

в Ошской области – 67,

в Таласской области – 29,

в Нарынской области –24,

в Иссык-Кульской области – 37,

в Джалал-Абадской области – 80,

в Баткенской области – 81.

За весь период зарегистрировано – 129 232 случая.

Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 1,5.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровело от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 665 человек.

Из них:

в г. Бишкек – 293,

в г. Ош – 80,

в Чуйской области – 96,

в Ошской области – 70,

в Таласской области – 10,

в Нарынской области – 9,

в Иссык-Кульской области – 27,

в Джалал-Абадской области – 71,

в Баткенской области – 9.

За весь период выздоровело - 111 934 человека.


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URL: https://www.vb.kg/403010
Теги:
статистика, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
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