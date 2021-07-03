Суперкубок у "Дордоя"

Футболисты бишкекского "Дордоя" стали шестикратными обладателями Суперкубка Кыргызстана. В минувший четверг они в упорной борьбе победили на поле центральной спортивной арены имени Долена Омурзакова ошский "Алай" со счетом 3:1.

Розыгрыш Суперкубка проводится в нашей стране с 2011 года. Именно в то время во многих странах по настоятельной рекомендации Международной федерации футбола стали проводиться такие игры. В самом деле, идея проведения Суперкубка хороша по всем статьям. Ведь в этом матче встречаются победитель национального чемпионата и обладатель Кубка страны, - то есть два лидера. А матчи между ведущими командами всегда собирают на трибунах большое число болельщиков, то есть поединки за Суперкубок способствуют еще большей популяризации футбола, пополняют бюджеты команд национальных федераций. Обладателями Суперкубка Кыргызстана кроме бишкекского "Дордоя" становились также "Нефтчи" (Кочкор-Ата), и "Абдыш-Ата" (Кант).

Особенностью нынешнего Суперкубка стал тот факт, что матч проходил по известной причине без зрителей. Болельщиками поневоле стали стали доблестные блюстители порядка, которые следили за тем, чтобы на стадион даже мышка не могла проскочить.

У игроков "Дордоя" перед матчем было заметно сильное волнение. Шутка ли, пять самых опытных игроков, которые могли в трудную для команды минуту вырвать победу, оказались в лазарете. Это - Кожо Жоэль, Максим Шило, Азиз Сыдыков, Авазбек Откеев и Мирлан Мурзаев. А вот в стане ошского "Алая", напротив, чувствовался эмоциональный подъем. В команду пришел работать с самыми честолюбивыми намерениями молодой, но опытный тренер Александр Бельдинов. Он славится умением сплотить коллектив,значительно улучшить его игру за короткий срок.

Эта разница в настроении игроков была видна, как говорится, невооруженным глазом. Дордоевцы выглядели на поле не слишком уверенно, коллективная игра у них явно не ладилась. А вот ошане сразу же взяли быка за рога. Уже на третьей минуте матча их атакующий хавбек Идрис Бикмайкин нанес хлесткий, точный удар по воротам дордоевского голкипера Валерия Кашубы. О неуверенности бишкекчан в начале игры говорит и тот факт, что их атакующий хавбек Фархад Мусабеков не реализовал на 20 минуте 11-метровый штрафной удар.

Но постепенно бишкекские футболисты успокоились, почувствовали в себе уверенность и силы. Они перехватили инициативу в этом матче, заставив ошан больше защищаться, чем атаковать. И вскоре Кайрат Жыргалбек уулу мастерски обвел нескольких защитников "Алая" и восстановил равновесие в счете. Но к чести игроков ошской дружины нужно отметить, что оборонялись они умело, жестко прессинговали соперников, не давали им ни секунды на раскачку своих атак.

Во втором тайме игровое преимущество "Дордоя" стало еще более очевидным. Ошане порой даже были вынуждены симулировать получение травм, сами сбивали с ног соперников недозволенными приемами. Но объективности ради все же стоит отметить, что завершающие стадии атак у дордоевцев не ладились. В эти минуты особенно остро ощущалось отсутствие на поле двух опытных форвардов Кожо Жоэля и Мирлана Мурзаева. Они бы свое бомбардирское дело обязательно бы совершили!

Но тем не менее, и без них молодые игроки "Дордоя" сумели победить грозного соперника. В дополнительное время дважды отличился Гулжигит Борубаев. Он проявив тактическую смекалку, неплохую тактическую выучку смог обыграть защитников "Алая" и привести свою команду к победе.