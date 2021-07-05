Мэрия Бишкека обещает отремонтировать фасад "страшного" дома на Киевской

В Бишкеке фасад знаменитого дома на улице Киевской, 135 отремонтируют. Об этом на своей страничке в Фейсбук в сообщил аким Первомайского района Максат Нусувалиев.

"На основании многочисленных обращений горожан, жителей дома по ул. Киевской 135 а так же публикаций в социальных сетях, нами были привлечены спонсоры, которые неравнодушно относятся к внешнему облику нашей любимой столицы. В ближайшее время будут начаты работы по восстановлению фасадной части данного дома, остались лишь мелкие, незначительные моменты, спасибо нашим партнёрам", - сообщил Нусувалиев.

Напомним, в этом многоэтажном доме в советское время размещались мастерские художников. На сегодняшний день там осталось всего два художника. В одной из сохранившейся мастерских в гостях у заслуженного деятеля культура КР Сабиджана Бабаджанова побывали весной корреспонденты VB.KG . Известный художник рассказал историю этого дома.

Горожане уже долгие годы возмущаются запущенным обликом здания по адресу Киевская 135, а в социальных сетях назвали его "самым страшным в городе". Однако городские власти вместо ремонта, безуспешно пытались скрыть его за натяжным баннером.