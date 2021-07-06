За сутки от коронавируса в Кыргызстане скончались 8 человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались восемь человек. Такие данные на 6 июля сообщает Республиканский штаб КР по COVID-19.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
в г. Бишкек - 4,
в Баткенской области - 1,
в Иссык-Кульской области – 3.
Всего за весь период скончались - 2054 человека.
На стационарном лечении сейчас находятся - 4158 пациентов, из них:
94 (2,2%) - в удовлетворительном состоянии;
2694 (64,7%) - в состоянии средней тяжести;
1193 (28,6%) - тяжелые пациенты;
177 (4,2%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении находятся - 12012 пациентов.