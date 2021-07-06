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За сутки от коронавируса в Кыргызстане скончались 8 человек

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- Анастасия Карелина
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В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались восемь человек. Такие данные на 6 июля сообщает Республиканский штаб КР по COVID-19.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

в г. Бишкек - 4,

в Баткенской области - 1,

в Иссык-Кульской области – 3.

Всего за весь период скончались - 2054 человека.

На стационарном лечении сейчас находятся - 4158 пациентов, из них:

94 (2,2%) - в удовлетворительном состоянии;

2694 (64,7%) - в состоянии средней тяжести;

1193 (28,6%) - тяжелые пациенты;

177 (4,2%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся - 12012 пациентов.


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URL: https://www.vb.kg/403122
Теги:
смертность, статистика, эпидемия, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
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