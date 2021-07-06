Погода
$ 84.63 - 84.86
€ 99.87 - 101.07

В Бишкеке не хватает мест в реанимациях для тяжелобольных COVID

195  0
- Н Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке волонтеры, помогающие медикам сообщают, что не хватает мест в реанимациях столицы.

"Минздрав, говорите места в больницах есть? Сколько смертей нужно, чтобы вы хоть на секунду вспомнили о людях.

Смерти людей, умерших не дождавшись места в больнице, на вашей совести", - обратился на своей страничке в Фейсбуке Валерий Кононов.

Пост активиста вызвал волну возмущения среди пользователей. Многие задаются вопросом: где реанимация, которая была на бывшей базе Ганси, оснащенная оборудованием и специалистами. Но он так и остается без ответа.

Бишкекчанин Валерий КОНОНОВ принимал активное участие в помощи людям в июле прошлого года, и сегодня вместе с товарищами продолжает выезжать к тяжелобольным людям.

Его волонтерская мобильная бригада привозит кислородные баллоны и помогает задыхающимся с низкой сатурацией доехать до больницы, но в последнее время все чаще получают отказ в приеме пациентов.

- Сегодня повторяется сценарий "черного" июля 2020 года. Мест для тяжелобольных в реанимациях просто нет. Отказы получаем не только мы, но и государственные мобильные бригады, - рассказал VB.KG Валерий Кононов.

По его словам на сегодняшний день многие лечатся дома, благо если болезнь протекает в легкой форме. А если есть осложнения и человек начинает задыхаться, то найти место в реанимациях города сейчас практически невозможно.

- Вопрос Минздраву: сколько людей с сатурацией ниже 80 % выписывают из реанимации якобы на лечение с помощью кислородного концентратора? Пусть проверят свою статистику. Родственникам говорят, что дома будет лучше, а им становиться только хуже и по сути их выкидывают из больницы. К тому же во время лечения больные сами должны покупать дорогие лекарства, а денег сейчас у народа нет, – возмущен активист.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403124
Теги:
волонтерство, Бишкек, больница, коронавирус, COVID-19
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  