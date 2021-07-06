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Лидер коммунистов Масалиев участвует сегодня в саммите политиков всего мира

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- Александр Тузов
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Вечером сегодняшнего дня, 6 июля, в видеосаммите лидеров политических партий и управленцев всего мира примет участие председатель Центрального комитета Партии коммунистов Кыргызстана, экс-депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев.

Как он сам сообщил VB.KG, саммит начнется в 18.00 бишкекского времени.

Этот саммит лидеров Коммунистической партии Китая во главе с ее генеральным секретарем, председателем КНР Си Цзиньпином собирает лидеров политических партий мира в формате видеоконференции. Участие принимают более 500 лидеров партий и политических организаций из 160 стран мира, плюс около десяти тысяч других управленцев. Председатель КНР Си Цзиньпин выступит с речью на форуме.

Как сообщается на федеральном сайте Всероссийской политической партии "Единая Россия", ее председатель, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступит с речью на этом саммите "За счастье народа: ответственность политических партий".

По сведениям агентства Синьхуа и других китайских СМИ, этот "саммит лидеров посвящен коллективной цели политических партий мира: а именно работе на благо людей". Он проходит через несколько дней после того, как Коммунистическая партия Китая отметила свое 100-летие. На форуме также будет рассмотрен вопрос фундаментальных изменений в том, как мир видит КПК, насчитывающую сегодня более 95 миллионов членов.

Заместитель заведующего отделом международных связей ЦК КПК Го Ечжоу отметил: "Политические партии по всему миру теперь обсуждают "систематический успех" КПК, и в то же время партии по всему миру сосредоточились на вопросе, что означают в глобальном смысле достижения Китая прошедших лет.

Саммит также нацелен на обмен опытом в таких вопросах, как госуправление, борьба с коронавирусом, повышение уровня жизни людей, содействие миру и развитию, а также создание сообщества единой судьбы человечества.

Го Ечжоу сказал: "Саммит будет посвящен изменениям и ответит самым разным ожиданиям политических партий по всему миру. Мы надеемся, что международное сообщество сможет лучше понять Китай и КПК, быстрее адаптироваться к развитию и подъёму Китая".

Событие будет транслироваться по видеосвязи для десяти тысяч участников, при этом более 100 дипломатических посланников лично соберутся в Пекине. Таким образом саммит пройдет в смешанном онлайн и оффлайн формате.

В направленных накануне саммита поздравлениях генеральному секретарю ЦК КПК, председателю Си Цзиньпину коммунисты Кыргызстана отмечают выдающееся значение нынешнего 100-летнего юбилея КПК для Китая и всего мира.


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URL: https://www.vb.kg/403130
Теги:
Дмитрий Медведев, Исхак Масалиев, Китай, партии, юбилей, Си Цзиньпин, Кыргызстан, коронавирус
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