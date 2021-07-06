"Инвестор мародеского типа". Эксперт РФ поддержал позицию КР по "Кумтору"

Второй месяц наблюдаю за "временной национализацией" золоторудного производства "Кумтор" в Кыргызстане.

Новые начальники в Бишкеке в одностороннем порядке вышли из кабальной сделки с канадскими инвесторами и ввели временное управление. Легитимировали национализацию с помощью парламента. Об этом в соцсетях написал известный российский эксперт Семен Уралов.

Он отметил, чего только не прогнозировали - и крах производства, и невозможность сбыта, и кадровый голод.

По факту объем добычи на прежнем уровне, специалисты на своих местах, налоги выплачиваются в полном объеме, золото разлетается как горячие пирожки.

- Отстранение инвестора никак не повлияло на работу добывающей компании. Как не пытались прессовать послы Великобритании и прочие уважаемые люди. В довесок к национализации "Кумтора" были заведены десятки уголовных дел на местных элитариев, часть из которых оказались арестованы. Понятно, что ситуация с рудником стала прекрасным поводом для внутривидовых разборок. Для нас важен сам прецедент - с иностранным инвестором мародерского типа, коррумпирующим местных начальников, вполне можно и нужно разговаривать с позиции силы даже такой небогатой республике, как Кыргызстан, - подчеркнул Семен Уралов

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