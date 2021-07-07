За полгода Соцфонд КР выплатил пенсий и пособий на сумму 24 млрд. сомов

Финансирование пенсий и пособий за январь-июнь 2021 года составило 24 млрд 932,6 млн сомов. Об этом сообщает Социальный фонд Кыргызстана.

Из них:

город Бишкек -4 млрд 076,6 млн сомов Чуйская область - 3 млрд 835,9 млн сомов Нарынская область - 1 млрд 989,4 млн сомов Иссык-Кульская область - 2 млрд 274,3 млн сомов Таласская область - 1 млрд 031,9 млн сомов город Ош -894,9 млн сомов Ошская область - 4 млрд 563,9 млн сомов Баткенская область - 1 млрд 993,1 млн сомов Джалал-Абадская область - 4 млрд 272,5 млн сомов

- За июнь месяц, в частности, финансирование пенсий и пособий за июнь 2021 года составило 4 млрд 178,1

млн сомов, - добавили в Соцфонде КР.