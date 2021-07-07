Горожане возмутились уничтожением плакучих ив возле ЦУМа

В Бишкеке жители города возмутились вырубкой плакучих ив возле ЦУМа в центре столицы. Во вторник, 6 июля, экоактивисты сняли на видео как бензопилой неизвестными людьми спиливаются стволы многолетних деревьев.

Горожане в социальных сетях выразили негодование по поводу спила деревьев. Для многих место под ивами считается одним из символов города.

"Город потихоньку превращается в пустыню", "Нет больше детства, юности, молодости!", "Скоро все вырубят, в пустыню превратят", - с возмущались бишкекчане.

В мэрии сообщили, что эти деревья не относятся к ведению Бишкекзенхоза.

"Данные деревья находятся на частной территории торгового центра ЦУМ . Нами никакие работы по санитарной обрезке со стороны "Бишкекзеленхоза" не проводились" – сообщили в пресс-службе мэрии.

Активисты из движения "За экологическое равенство" выяснили, что территория возле ЦУМа выведена из списка культурного наследия.

"Автор зоны отдыха ЦУМ "Айчурок" - архитектор Асылбек Молдошевич Солтобаев, мы с ним в Таласе встречались, он выиграл конкурс и спроектировал этот проект как и южные ворота, и многие другие ценные архитектурные комплексы, которые являются неизменной культурной ценностью. Это история Фрунзе, которая, как выясняется, продается за скудные барыши, так мы теряем наше искусство, нашу культуру и продаём каждый клочок земли в Бишкеке", - сообщают эко-активисты.

Последовала и реакция администрации торгового комплекса в виде официального обращения, в котором сообщается, что деревьям требовалась санитарная обрезка.

"Спешим сообщить о том, что ивы, расположенные возле ЦУМа с восточной стороны, не спиливают, а проводится санитарная обрезка. Общая продолжительность жизни ив составляет примерно 50 лет, а посажены они были еще в начале 70-х годов.

В 2018 году мы обратились в мэрию, чтобы провели санитарную обрезку, так как сухие ветки особенно опасны во время неустойчивой погоды. Позже пришел ответ о том, что "Бишкекзеленхоз" не успевает и мы можем обрезать сами, так как деревья находятся на частной территории. С тех пор такие работы проводятся каждый год, за исключением 2020, когда началась коронавирусная пандемия.

На прошлой неделе сухой ствол сломался и упал на край фонтана, повезло, что никто не пострадал, но если не убирать гнилые ветки вовремя, то они могут представлять большую опасность гражданам", - сообщили в администрации ЦУМа.