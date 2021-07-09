В Кыргызстане на 9 июля - 1319 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 9 июля зарегистрировали 1 тысячу 319 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.
За последние сутки проведено 8989 ПЦР-исследований.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 715,
в г. Ош – 25,
в Чуйской области – 225,
в Ошской области – 87,
в Таласской области – 15,
в Нарынской области – 5,
в Иссык-Кульской области – 44,
в Джалал-Абадской области – 109,
в Баткенской области – 94.
За весь период зарегистрировано – 137058 случаев.
Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 1,0
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 845 человек.
Из них:
в г. Бишкек – 422,
в г. Ош – 41,
в Чуйской области – 121,
в Ошской области – 85,
в Таласской области – 8,
в Нарынской области – 6,
в Иссык-Кульской области – 30,
в Джалал-Абадской области – 94,
в Баткенской области – 38.
За весь период выздоровели - 116 358 человек.