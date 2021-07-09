В Кыргызстане на 9 июля - 1319 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 9 июля зарегистрировали 1 тысячу 319 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

За последние сутки проведено 8989 ПЦР-исследований.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 715,

в г. Ош – 25,

в Чуйской области – 225,

в Ошской области – 87,

в Таласской области – 15,

в Нарынской области – 5,

в Иссык-Кульской области – 44,

в Джалал-Абадской области – 109,

в Баткенской области – 94.

За весь период зарегистрировано – 137058 случаев.

Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 1,0

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 845 человек.

Из них:

в г. Бишкек – 422,

в г. Ош – 41,

в Чуйской области – 121,

в Ошской области – 85,

в Таласской области – 8,

в Нарынской области – 6,

в Иссык-Кульской области – 30,

в Джалал-Абадской области – 94,

в Баткенской области – 38.

За весь период выздоровели - 116 358 человек.