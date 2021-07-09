За сутки от коронавируса в Кыргызстане скончались 10 человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались десять человек. Такие данные на 9 июля приводит Республиканский штаб КР по COVID-19.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
в г. Бишкек - 7,
в Чуйской области - 3.
Всего за весь период скончались - 2083 человека.
На стационарном лечении в настоящий момент находятся - 4614 пациентов, из них:
59 (1,2%) - в удовлетворительном состоянии;
3064 (66,4%) - в состоянии средней тяжести;
1294 (28,0%) - тяжелые пациенты;
197 (4,2%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении находятся - 12874 пациента.