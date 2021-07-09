За сутки от коронавируса в Кыргызстане скончались 10 человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались десять человек. Такие данные на 9 июля приводит Республиканский штаб КР по COVID-19.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

в г. Бишкек - 7,

в Чуйской области - 3.

Всего за весь период скончались - 2083 человека.

На стационарном лечении в настоящий момент находятся - 4614 пациентов, из них:

59 (1,2%) - в удовлетворительном состоянии;

3064 (66,4%) - в состоянии средней тяжести;

1294 (28,0%) - тяжелые пациенты;

197 (4,2%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся - 12874 пациента.