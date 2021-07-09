За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 29 медицинских работников

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 29 медицинских работников. Такие данные на 9 июля предоставил Республиканский штаб КР по COVID-19.

Согласно этим данным зарегистрировано:

в г. Бишкек - 13 случаев,

в Чуйской области - 7,

в Ошской области - 2,

в Джалал-Абадской области - 3,

в Баткенской области - 4.

За сутки из стационаров были выписаны 13 выздоровевших медработников. На домашней самоизоляции находятся - 8 человек.

За весь период у медицинских работников был зарегистрирован 5761 случай заражения COVID-19. Выздоровели - 5076 человек.