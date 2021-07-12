В Кыргызстане на 12 июля - 1330 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 12 июля зарегистрировали 1 тысячу 330 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.
За последние сутки проведено 6 859 ПЦР-исследований.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 890,
в г. Ош – 18,
в Чуйской области – 116,
в Ошской области – 41,
в Таласской области – 15,
в Нарынской области – 23,
в Иссык-Кульской области – 46,
в Джалал-Абадской области – 71,
в Баткенской области – 110.
За весь период зарегистрировано – 140 тысяч 978 случаев.
Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 0,9
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 763 человек.
Из них:
в г. Бишкек – 412,
в г. Ош – 24,
в Чуйской области – 130,
в Ошской области – 40,
в Таласской области – 3,
в Нарынской области – 5,
в Иссык-Кульской области – 27,
в Джалал-Абадской области – 72,
в Баткенской области – 50.
За весь период выздоровели - 118 771 человек.