В Кыргызстане на 12 июля - 1330 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 12 июля зарегистрировали 1 тысячу 330 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

За последние сутки проведено 6 859 ПЦР-исследований.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 890,

в г. Ош – 18,

в Чуйской области – 116,

в Ошской области – 41,

в Таласской области – 15,

в Нарынской области – 23,

в Иссык-Кульской области – 46,

в Джалал-Абадской области – 71,

в Баткенской области – 110.

За весь период зарегистрировано – 140 тысяч 978 случаев.

Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 0,9

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 763 человек.

Из них:

в г. Бишкек – 412,

в г. Ош – 24,

в Чуйской области – 130,

в Ошской области – 40,

в Таласской области – 3,

в Нарынской области – 5,

в Иссык-Кульской области – 27,

в Джалал-Абадской области – 72,

в Баткенской области – 50.

За весь период выздоровели - 118 771 человек.