За сутки от коронавируса в Кыргызстане скончались 11 человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались одиннадцать человек. Такие данные на 12 июля приводит Республиканский штаб КР по COVID-19.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

в г. Бишкек - 6,

в Чуйской области - 2,

в Ошской области - 1,

в Таласской области - 1,

в Джалал-Абадской области - 1.

Всего за весь период скончались - 2113 человек.

На стационарном лечении в настоящий момент находятся - 4694 пациента, из них:

84 (1,7%) - в удовлетворительном состоянии;

3031 (64,5%) - в состоянии средней тяжести;

1358 (28,9%) - тяжелые пациенты;

221 (4,7%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся - 14240 пациентов.