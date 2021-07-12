За сутки от коронавируса в Кыргызстане скончались 11 человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались одиннадцать человек. Такие данные на 12 июля приводит Республиканский штаб КР по COVID-19.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
в г. Бишкек - 6,
в Чуйской области - 2,
в Ошской области - 1,
в Таласской области - 1,
в Джалал-Абадской области - 1.
Всего за весь период скончались - 2113 человек.
На стационарном лечении в настоящий момент находятся - 4694 пациента, из них:
84 (1,7%) - в удовлетворительном состоянии;
3031 (64,5%) - в состоянии средней тяжести;
1358 (28,9%) - тяжелые пациенты;
221 (4,7%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении находятся - 14240 пациентов.