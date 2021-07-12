Фонд "Добрые руки" вновь знакомит кыргызстанцев со своими питомцами

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты, начатую три года назад. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Чудо черно-белое

Фонд помощи животным и VB.KG ищут заботливых хозяев для красивой кошечки черно-белого окраса. Животному сейчас около трех месяцев. Перед вами очень подвижная, игривая и ласковая девочка. Просто маленький комочек счастья! Животное здорово, обработано от паразитов. Знает, что такое лоток с наполнителем. В еде кошечка непривередлива: ест и сухие корма для котят, и тушенку. Отдадут эту красавицу только ответственным людям, понимающим необходимость стерилизации в семь месяцев, и важность посещения ветеринара при первых же признаках недомогания. Если это вы, тогда звоните: 0(555)767-507.

Пугливый Малыш

Нам очень хочется найти заботливого и терпеливого хозяина для котенка по имени Малыш. Ему сейчас около четырех месяцев. Раньше Малыш жил с мамой-кошкой в подвале. Из всего выводка выжил только он один. К волонтеру фонда котенок попал полтора месяца назад. Малыш очень подвижный, игривый, ласковый, тянется к человеку, но… он пока еще очень пуглив. Потребуется время, чтобы котенок привык к новому месту, новому человеку, чтобы его маленькое сердечко оттаяло и он поверил в то, что теперь ему уже ничто не угрожает. К лотку котенок приучен. От паразитов обработан. Ест тушенку для кошек, мягкие и сухие корма для котят, очень любит куриную грудку. Подумайте, возможно, вам и ему суждено быть вместе?! Телефон для потенциального хозяина Малыша: 0(555)767-507.

Не дикая собака Динка

Пристраивается собачка по кличке Динка. Это молодое, красивое, послушное животное. Динка прекрасно охраняет двор, и ничего не портит. Собачка здоровая, привитая от инфекционных заболеваний, стерилизованная. Телефоны для справок: 0(705)880-145‬, 0(553)880-145 (WhatsApp).

Степа – парень с характером

А это котик Степа! Мальчишке около трех месяцев. Степа ищет себе любящих и заботливых хозяев. Пушистый пацан здоровый, чистенький (без паразитов). Степа приучен к лотку. По характеру он активный и жизнерадостный зверь. Отдают котика в семью, в которой нет маленьких детей, поскольку наш парень с характером, и не любит, когда его тискают. Сейчас Степа – шаловливый пацан, но очень скоро превратится в большого степенного кота, который вас не бросит и не предаст. Кастрацию кота возьмет на себя человек, на чьем попечении он в данный момент находится. Хотите познакомиться со Степой ближе? Набирайте: 0(555)101-461.

Новая жизнь Стрелки

Разрешите представить вашему вниманию Стрелку! VB.KG и "Добрые руки" ищут для нее дом и ответственных хозяев. Некоторое время назад собаку забрали из Боомского ущелья, где, скорее всего, ее оставил бывший хозяин. Стрелке примерно полтора года. Это здоровая, умная, послушная собака с отличным характером. Уже стерилизованная. Стрелка хорошо ладит с другими собаками. Отдадут животное в дом с хорошо огороженной территорией и наличием будки. Будущему хозяину Стрелку привезут. Справки по телефонам: 0(550)031-130, 0(708)527-818.

Смышленая девочка Сима

Щенка, которого вы видите на фотографии, зовут Сима. Перед вами маленькая, смышленая девочка. Здоровая, обработанная от паразитов. Когда Сима вырастет, будет собакой среднего размера. Оплату стерилизации берет на себя человек, который заботится о Симе в данный момент. Больше информации вы получите по следующим номерам: 0(702)276-156, 0(555)085-395.

Шестеро сестричек

И еще… У фонда "Добрые руки" в настоящий момент остается много подопечных. На фото лишь пара из них. Таких милых, пушистых трехмесячных девчонок шесть! Все здоровенькие, обработанные от внешних и внутренних паразитов, привитые. Вырастут собачки в крупных животных. Стерилизацию собак в возрасте семи месяцев фонд берет на себя. Если вам нужна верная четвероногая подруга, звоните: 0(555)744-148, 0(550)643-962.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram и в "Одноклассниках".