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В парламенте Грузии подрались депутаты (видео)

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- Бакыт Басарбек
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В парламенте Грузии начались стычки между депутатами, кадры транслируют местные телекомпании. Об этом сообщают РИА новости.

В зал заседания ворвались представители оппозиции и митингующие у здания работники СМИ. Они требуют, чтобы внутрь пустили всех собравшихся журналистов, которые с воскресенья добиваются отставки премьера Ираклия Гарибашвили.

Из-за драки сорвалось внеочередное заседание парламента. У здания остаются протестующие.

Накануне телекомпания "ТВ Пирвели" сообщила о смерти своего оператора Лексо Лашкаравы, пострадавшего на акции 5 июля. Точные причины пока неизвестны, их вскоре установит экспертиза.

Журналиста избили во время протестов против акций ЛГБТ-сообщества. С разбитым глазом он несколько дней лечился в клинике, а затем его выписали. Полиция арестовала четырех человек.

В Тбилиси 1 июля началась "Неделя достоинства", в ходе которой представители ЛГБТ-сообщества провели несколько мероприятий. Итоговый "Марш достоинства" планировался на 17:00 мск 5 июля. Противники секс-меньшинств с утра перекрыли центральный проспект Руставели. Они несколько раз закидали журналистов и операторов оппозиционных телекомпаний палками и бутылками. Пострадали более 50 человек. Позднее организаторы отменили марш.


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URL: https://www.vb.kg/403426
Теги:
Грузия, парламент, драка
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