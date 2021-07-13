В Кыргызстане на 13 июля - 1292 новых случая COVID-19

В Кыргызстане на 13 июля зарегистрировали 1 тысячу 292 новых случая заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.
За последние сутки проведено 5289 ПЦР-исследований.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 720,
в г. Ош – 38,
в Чуйской области – 196,
в Ошской области – 31,
в Таласской области – 16,
в Нарынской области – 23,
в Иссык-Кульской области – 49,
в Джалал-Абадской области – 101,
в Баткенской области – 118.
За весь период зарегистрировано – 142270 случаев.
Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 0,9.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 923 человека.
Из них:
в г. Бишкек – 526,
в г. Ош – 83,
в Чуйской области – 117,
в Ошской области – 46,
в Таласской области – 20,
в Нарынской области – 7,
в Иссык-Кульской области – 15,
в Джалал-Абадской области – 50,
в Баткенской области – 59.
За весь период выздоровели - 119 694 человека.