В Кыргызстане на 13 июля - 1292 новых случая COVID-19

В Кыргызстане на 13 июля зарегистрировали 1 тысячу 292 новых случая заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

За последние сутки проведено 5289 ПЦР-исследований.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 720,

в г. Ош – 38,

в Чуйской области – 196,

в Ошской области – 31,

в Таласской области – 16,

в Нарынской области – 23,

в Иссык-Кульской области – 49,

в Джалал-Абадской области – 101,

в Баткенской области – 118.

За весь период зарегистрировано – 142270 случаев.

Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 0,9.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 923 человека.

Из них:

в г. Бишкек – 526,

в г. Ош – 83,

в Чуйской области – 117,

в Ошской области – 46,

в Таласской области – 20,

в Нарынской области – 7,

в Иссык-Кульской области – 15,

в Джалал-Абадской области – 50,

в Баткенской области – 59.

За весь период выздоровели - 119 694 человека.