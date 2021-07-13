За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 36 медицинских работников

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 36 медицинских работников. Такие данные на 13 июля предоставил Республиканский штаб КР по COVID-19.

Согласно этим данным зарегистрировано:

в г. Бишкек - 13 случаев,

в г. Ош - 2,

в Чуйской области - 3,

в Ошской области - 2,

в Джалал-Абадской области - 4,

в Баткенской области - 7,

в Таласской области - 1,

в Нарынской области - 1,

в Иссык-Кульской области - 3.

За сутки из стационаров были выписаны 8 выздоровевших медработников. На домашней самоизоляции находятся - 23 человека.

За весь период у медицинских работников было зарегистрировано 5956 случаев заражения COVID-19. Выздоровели - 5076 человек.