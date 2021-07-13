За сутки от коронавируса в Кыргызстане скончались 10 человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались десять человек. Такие данные на 13 июля приводит Республиканский штаб КР по COVID-19.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
в г. Бишкек - 7,
в Чуйской области - 1,
в Ошской области - 1,
в Иссык-Кульской области - 1
Всего за весь период скончались - 2123 человека.
На стационарном лечении в настоящий момент находятся - 4587 пациентов, из них:
70 (1,5%) - в удовлетворительном состоянии;
2946 (64,2%) - в состоянии средней тяжести;
1352 (29,4%) - тяжелые пациенты;
219 (4,7%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении находятся - 14702 пациента.