За сутки от коронавируса в Кыргызстане скончались 10 человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались десять человек. Такие данные на 13 июля приводит Республиканский штаб КР по COVID-19.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

в г. Бишкек - 7,

в Чуйской области - 1,

в Ошской области - 1,

в Иссык-Кульской области - 1

Всего за весь период скончались - 2123 человека.

На стационарном лечении в настоящий момент находятся - 4587 пациентов, из них:

70 (1,5%) - в удовлетворительном состоянии;

2946 (64,2%) - в состоянии средней тяжести;

1352 (29,4%) - тяжелые пациенты;

219 (4,7%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся - 14702 пациента.