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В России зафиксировали рекордное количество смертей от COVID-19 за сутки

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- Бакыт Басарбек
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В России зафиксирован новый рекорд по числу погибших пациентов с COVID-19 за сутки. Данные опубликованы на сайте оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

По данным оперштаба, за сутки скончались 780 пациентов с COVID-19.

Предыдущий антирекорд был поставлен 10 июля: умерли 752 пациента. Всего с начала пандемии в России зафиксировано 144 492 смерти.

За последние сутки в стране выявили 24 702 новых случая коронавируса. Больше всего заражений зафиксировано в Москве (4991), Московской области (2550) и Санкт-Петербурге (1936). Суточный показатель выздоровлений составил 19 566.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/403460
Теги:
Россия, статистика, коронавирус
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