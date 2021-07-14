"Не правильно поняли". У олимпийцев Кыргызстана есть и другой вариант формы

Пользователи социальных сетей раскритиковали дизайн официальной формы олимпийской сборной КР на Играх в Токио-2021, но как стало известно, есть еще варианты форм, которую будут одевать наши спортсмены на торжественных мероприятиях.

Напомним, многие кыргызстанцы посчитали, что представленная на встрече с главой Кабмина форма наших олимпийцев слишком официальная, и совсем не похожа на спортивную. Известно, что дизайнером парадной формы стала отечественный дизайнер Дильбар Ашимбаева, возглавляющая дом моды DILBAR.

Как выяснилось, кыргызстанцы не совсем правильно поняли предназначение ранее представленной формы. По словам директора Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Каната Шабданбаева, она будет одеваться только на параде олимпийцев.

- На приеме у главы кабинета правительства спортсмены были как раз в этой форме, которую будут одевать на параде. Но есть еще два комплекта одежды для спортивных соревнований, которые и будут одеваться на награждениях и других мероприятиях. У казахстанцев именно такая форма и была представлена, - пояснил он VB.KG .