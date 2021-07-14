91-летней бабушке, обращавшейся к президенту, предоставили временное жилье

91-летней Керээз Оморовой, ранее обращавшейся за помощью к президенту, предоставили временное жилье, приобрели предметы первой необходимости и оказали материальную помощь. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города Бишкек.

Семья пожилой кыргызстанки стала жертвой микрокредитной компании, в результате чего Керээз Оморова лишилась жилья. Бабушка обратилась с просьбой о помощи к президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову. Информация о непростой жизненной ситуации, в которой оказалась женщина и ее близкие, появилась в СМИ.

Исполняющий обязанности мэра Бишкека Бактыбек Кудайбергенов встретился с Керээз Оморовой. Бабушке нашли и предоставили временное жилье, оказали материальную помощь, приобрели предметы первой необходимости и продукты питания. Вопрос Керээз Оморовой находится на особом контроле у градоначальника.