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91-летней бабушке, обращавшейся к президенту, предоставили временное жилье

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- Анастасия Карелина
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91-летней Керээз Оморовой, ранее обращавшейся за помощью к президенту, предоставили временное жилье, приобрели предметы первой необходимости и оказали материальную помощь. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города Бишкек.

Семья пожилой кыргызстанки стала жертвой микрокредитной компании, в результате чего Керээз Оморова лишилась жилья. Бабушка обратилась с просьбой о помощи к президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову. Информация о непростой жизненной ситуации, в которой оказалась женщина и ее близкие, появилась в СМИ.

Исполняющий обязанности мэра Бишкека Бактыбек Кудайбергенов встретился с Керээз Оморовой. Бабушке нашли и предоставили временное жилье, оказали материальную помощь, приобрели предметы первой необходимости и продукты питания. Вопрос Керээз Оморовой находится на особом контроле у градоначальника.


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URL: https://www.vb.kg/403489
Теги:
микрокредитные компании, президент, обман, Помощь, мэрия, Садыр Жапаров
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