В Кыргызстане на 14 июля - 1398 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 14 июля зарегистрировали 1 тысячу 398 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.
За последние сутки проведено 11753 ПЦР-исследования.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 773,
в г. Ош – 67,
в Чуйской области – 177,
в Ошской области – 73,
в Таласской области – 11,
в Нарынской области – 15,
в Иссык-Кульской области – 52,
в Джалал-Абадской области – 111,
в Баткенской области – 119.
За весь период зарегистрировано – 143668 случаев.
Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 1,0.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 1037 человек.
Из них:
в г. Бишкек – 593,
в г. Ош – 43,
в Чуйской области – 117,
в Ошской области – 94,
в Таласской области – 6,
в Нарынской области – 10,
в Иссык-Кульской области – 32,
в Джалал-Абадской области – 83,
в Баткенской области – 59.
За весь период выздоровели - 120 731 человек.