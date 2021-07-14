В Кыргызстане на 14 июля - 1398 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 14 июля зарегистрировали 1 тысячу 398 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

За последние сутки проведено 11753 ПЦР-исследования.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 773,

в г. Ош – 67,

в Чуйской области – 177,

в Ошской области – 73,

в Таласской области – 11,

в Нарынской области – 15,

в Иссык-Кульской области – 52,

в Джалал-Абадской области – 111,

в Баткенской области – 119.

За весь период зарегистрировано – 143668 случаев.

Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 1,0.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 1037 человек.

Из них:

в г. Бишкек – 593,

в г. Ош – 43,

в Чуйской области – 117,

в Ошской области – 94,

в Таласской области – 6,

в Нарынской области – 10,

в Иссык-Кульской области – 32,

в Джалал-Абадской области – 83,

в Баткенской области – 59.

За весь период выздоровели - 120 731 человек.