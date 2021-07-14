За сутки от коронавируса в Кыргызстане скончались 10 человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались десять человек. Такие данные на 14 июля приводит Республиканский штаб КР по COVID-19.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
в г. Бишкек - 5,
в Чуйской области - 2,
в Ошской области - 1,
в Джалал-Абадской области - 2
Всего за весь период скончались - 2133 человека.
На стационарном лечении в настоящий момент находятся - 4675 пациентов, из них:
55 (1,1%) - в удовлетворительном состоянии;
3034 (64,8%) - в состоянии средней тяжести;
1358 (29,0%) - тяжелые пациенты;
228 (4,8%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении находятся - 14952 пациента.