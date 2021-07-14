За сутки от коронавируса в Кыргызстане скончались 10 человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались десять человек. Такие данные на 14 июля приводит Республиканский штаб КР по COVID-19.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

в г. Бишкек - 5,

в Чуйской области - 2,

в Ошской области - 1,

в Джалал-Абадской области - 2

Всего за весь период скончались - 2133 человека.

На стационарном лечении в настоящий момент находятся - 4675 пациентов, из них:

55 (1,1%) - в удовлетворительном состоянии;

3034 (64,8%) - в состоянии средней тяжести;

1358 (29,0%) - тяжелые пациенты;

228 (4,8%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся - 14952 пациента.