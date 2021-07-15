В Кыргызстане на 15 июля – 1290 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 15 июля зарегистрировали 1 тысячу 290 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.
За последние сутки проведено 8 775 ПЦР-исследований.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 726,
в г. Ош – 53,
в Чуйской области – 176,
в Ошской области – 72,
в Таласской области – 19,
в Нарынской области – 18,
в Иссык-Кульской области – 56,
в Джалал-Абадской области – 55,
в Баткенской области – 115.
За весь период зарегистрировано – 14458 случаев.
Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 1,0.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 1029 человек.
Из них:
в г. Бишкек – 575,
в г. Ош – 96,
в Чуйской области – 130,
в Ошской области – 40,
в Таласской области – 18,
в Нарынской области – 3,
в Иссык-Кульской области – 23,
в Джалал-Абадской области – 66,
в Баткенской области – 78.
За весь период выздоровели - 121 760 человек.