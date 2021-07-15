В Кыргызстане на 15 июля – 1290 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 15 июля зарегистрировали 1 тысячу 290 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

За последние сутки проведено 8 775 ПЦР-исследований.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 726,

в г. Ош – 53,

в Чуйской области – 176,

в Ошской области – 72,

в Таласской области – 19,

в Нарынской области – 18,

в Иссык-Кульской области – 56,

в Джалал-Абадской области – 55,

в Баткенской области – 115.

За весь период зарегистрировано – 14458 случаев.

Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 1,0.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 1029 человек.

Из них:

в г. Бишкек – 575,

в г. Ош – 96,

в Чуйской области – 130,

в Ошской области – 40,

в Таласской области – 18,

в Нарынской области – 3,

в Иссык-Кульской области – 23,

в Джалал-Абадской области – 66,

в Баткенской области – 78.

За весь период выздоровели - 121 760 человек.