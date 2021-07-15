За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 40 медицинских работников

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 40 медицинских работников. Такие данные на 15 июля предоставил Республиканский штаб КР по COVID-19.
Согласно этим данным зарегистрировано:
в г. Бишкек - 17 случаев,
в Ошской области - 3,
в Джалал-Абадской области - 2,
в Баткенской области - 12,
в Чуйской области - 2,
в Нарынской области - 2,
в Иссык-Кульской области - 2.
За сутки из стационаров были выписаны 11 выздоровевших медработников. На домашней самоизоляции находятся - 28 человек.
За весь период у медицинских работников зарегистрировано 6052 случая заражения COVID-19. Выздоровели - 5257 человек.