За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 40 медицинских работников

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 40 медицинских работников. Такие данные на 15 июля предоставил Республиканский штаб КР по COVID-19.

Согласно этим данным зарегистрировано:

в г. Бишкек - 17 случаев,

в Ошской области - 3,

в Джалал-Абадской области - 2,

в Баткенской области - 12,

в Чуйской области - 2,

в Нарынской области - 2,

в Иссык-Кульской области - 2.

За сутки из стационаров были выписаны 11 выздоровевших медработников. На домашней самоизоляции находятся - 28 человек.

За весь период у медицинских работников зарегистрировано 6052 случая заражения COVID-19. Выздоровели - 5257 человек.