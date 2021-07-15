За сутки от коронавируса в Кыргызстане скончались еще 10 человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались десять человек. Такие данные на 15 июля приводит Республиканский штаб КР по COVID-19.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
в г. Бишкек - 6,
в Чуйской области - 3,
в Джалал-Абадской области - 1.
Всего за весь период скончались - 2143 человека.
На стационарном лечении в настоящий момент находятся - 4813 пациентов, из них:
62 (1,2%) - в удовлетворительном состоянии;
3123 (64,8%) - в состоянии средней тяжести;
1411 (29,3%) - тяжелые пациенты;
217 (4,5%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении находятся - 15057 пациентов.