За сутки от коронавируса в Кыргызстане скончались еще 10 человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались десять человек. Такие данные на 15 июля приводит Республиканский штаб КР по COVID-19.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

в г. Бишкек - 6,

в Чуйской области - 3,

в Джалал-Абадской области - 1.

Всего за весь период скончались - 2143 человека.

На стационарном лечении в настоящий момент находятся - 4813 пациентов, из них:

62 (1,2%) - в удовлетворительном состоянии;

3123 (64,8%) - в состоянии средней тяжести;

1411 (29,3%) - тяжелые пациенты;

217 (4,5%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся - 15057 пациентов.