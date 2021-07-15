Монорельсу быть? Турецкий инвестор хочет исполнить мечту Балбака Тулобаева

Турецкая компания Sky Ray Ve Оto Yedek Parça Ekipmanlari Üretim Sanayi A.Ş собирается внедрить монорельсовую транспортную систему в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба Министерство инвестиции в КР.

По данным ведомства, был подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством инвестиций Sky Ray Ve Оto Yedek Parça Ekipmanlari Üretim Sanayi A.Ş, где предметом сотрудничества является внедрение монорельсовой транспортной системы в столице Кыргызстана.

Так, 13 июля сотрудниками министерства совместно с мэрией Бишкека были проведены выездные работы с турецкими представителями Sky Ray Ve Оto Yedek Parça Ekipmanlari Üretim Sanayi A.Ş с целью ознакомления с потенциальными участками строительства монорельсовой транспортной системы.