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Монорельсу быть? Турецкий инвестор хочет исполнить мечту Балбака Тулобаева

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- ВБ
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Турецкая компания Sky Ray Ve Оto Yedek Parça Ekipmanlari Üretim Sanayi A.Ş собирается внедрить монорельсовую транспортную систему в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба Министерство инвестиции в КР.

По данным ведомства, был подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством инвестиций Sky Ray Ve Оto Yedek Parça Ekipmanlari Üretim Sanayi A.Ş, где предметом сотрудничества является внедрение монорельсовой транспортной системы в столице Кыргызстана.

Так, 13 июля сотрудниками министерства совместно с мэрией Бишкека были проведены выездные работы с турецкими представителями Sky Ray Ve Оto Yedek Parça Ekipmanlari Üretim Sanayi A.Ş с целью ознакомления с потенциальными участками строительства монорельсовой транспортной системы.


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URL: https://www.vb.kg/403582
Теги:
инвестиции, Турция, Бишкек, Кыргызстан
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