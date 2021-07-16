В Кыргызстане на 16 июля - 1334 новых случая COVID-19

В Кыргызстане на 16 июля зарегистрировали 1 тысячу 334 новых случая заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.
За последние сутки проведено 9209 ПЦР-исследований.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 702,
в г. Ош – 47,
в Чуйской области – 228,
в Ошской области – 67,
в Таласской области – 20,
в Нарынской области – 24,
в Иссык-Кульской области – 49,
в Джалал-Абадской области – 79,
в Баткенской области – 118.
За весь период зарегистрировано – 146 292 случая.
Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 1,0.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 1163 человека.
Из них:
в г. Бишкек – 674,
в г. Ош – 17,
в Чуйской области – 153,
в Ошской области – 79,
в Таласской области – 11,
в Нарынской области – 24,
в Иссык-Кульской области – 27,
в Джалал-Абадской области – 91,
в Баткенской области – 87.
За весь период выздоровели - 122 923 человека.