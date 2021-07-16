В Кыргызстане на 16 июля - 1334 новых случая COVID-19

В Кыргызстане на 16 июля зарегистрировали 1 тысячу 334 новых случая заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

За последние сутки проведено 9209 ПЦР-исследований.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 702,

в г. Ош – 47,

в Чуйской области – 228,

в Ошской области – 67,

в Таласской области – 20,

в Нарынской области – 24,

в Иссык-Кульской области – 49,

в Джалал-Абадской области – 79,

в Баткенской области – 118.

За весь период зарегистрировано – 146 292 случая.

Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 1,0.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 1163 человека.

Из них:

в г. Бишкек – 674,

в г. Ош – 17,

в Чуйской области – 153,

в Ошской области – 79,

в Таласской области – 11,

в Нарынской области – 24,

в Иссык-Кульской области – 27,

в Джалал-Абадской области – 91,

в Баткенской области – 87.

За весь период выздоровели - 122 923 человека.