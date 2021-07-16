За сутки от коронавируса в Кыргызстане скончались 11 человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались одиннадцать человек. Такие данные на 16 июля приводит Республиканский штаб КР по COVID-19.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
в г. Бишкек - 6,
в Чуйской области - 1,
в Таласской области - 2,
в Джалал-Абадской области - 1,
в Иссык-Кульской области - 1.
Всего за весь период скончались - 2154 человека.
На стационарном лечении в настоящий момент находятся - 4863 пациента, из них:
67 (1,3%) - в удовлетворительном состоянии;
3134 (64,4%) - в состоянии средней тяжести;
1446 (29,7%) - тяжелые пациенты;
216 (4,4%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении находятся - 15159 пациентов.