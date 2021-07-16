За сутки от коронавируса в Кыргызстане скончались 11 человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались одиннадцать человек. Такие данные на 16 июля приводит Республиканский штаб КР по COVID-19.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

в г. Бишкек - 6,

в Чуйской области - 1,

в Таласской области - 2,

в Джалал-Абадской области - 1,

в Иссык-Кульской области - 1.

Всего за весь период скончались - 2154 человека.

На стационарном лечении в настоящий момент находятся - 4863 пациента, из них:

67 (1,3%) - в удовлетворительном состоянии;

3134 (64,4%) - в состоянии средней тяжести;

1446 (29,7%) - тяжелые пациенты;

216 (4,4%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся - 15159 пациентов.