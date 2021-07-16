Погода
$ 84.72 - 84.92
€ 99.42 - 100.67

Экс-президент АУЦА Эндрю Качинс оштрафован и будет выслан из Кыргызстана

136  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Экс-президент Американского университета в Центральной Азии (АУЦА) Эндрю Качинс оштрафован и будет выдворен из Кыргызстана. Соответствующее решение сегодня вынес Первомайский районный суд Бишкека, сообщает "Кабар".

Напомним, что Эндрю Качинсу было предъявлено обвинение по статьям 270 ч.2 п.3 (Контрабанда предметов, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу КР), 268 ч.2 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта) УК КР и в совершении проступка, предусмотренного ст.123 (Незаконное изготовление наркотических средств либо психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров без цели сбыта в небольших размерах) КоП КР.

Как сообщили в пресс-службе суда, приговором Первомайского райсуда, Эндрю Качинс признан невиновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 270 ч.2 п.3, 268 ч.2 УК КР и оправдан за отсутствием в его действиях состава преступлений.

Однако суд признал его виновным в совершении проступка, предусмотренного статьей 123 Кодекса КР о проступках, и назначено наказание в виде штрафа в размере 600 расчётных показателей, то есть 60 тысяч сомов.

В соответствии со статьёй 61 Кодекса КР о проступках, после вступления приговора в законную силу и исполнения наказания, Эндрю Качинс выдворен за пределы Кыргызстана в Соединённые Штаты Америки в порядке, предусмотренном международными договорами и законодательством КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403623
Теги:
США, Кыргызстан, #АУЦА
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  