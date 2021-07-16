Экс-президент АУЦА Эндрю Качинс оштрафован и будет выслан из Кыргызстана

Экс-президент Американского университета в Центральной Азии (АУЦА) Эндрю Качинс оштрафован и будет выдворен из Кыргызстана. Соответствующее решение сегодня вынес Первомайский районный суд Бишкека, сообщает "Кабар".

Напомним, что Эндрю Качинсу было предъявлено обвинение по статьям 270 ч.2 п.3 (Контрабанда предметов, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу КР), 268 ч.2 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта) УК КР и в совершении проступка, предусмотренного ст.123 (Незаконное изготовление наркотических средств либо психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров без цели сбыта в небольших размерах) КоП КР.

Как сообщили в пресс-службе суда, приговором Первомайского райсуда, Эндрю Качинс признан невиновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 270 ч.2 п.3, 268 ч.2 УК КР и оправдан за отсутствием в его действиях состава преступлений.

Однако суд признал его виновным в совершении проступка, предусмотренного статьей 123 Кодекса КР о проступках, и назначено наказание в виде штрафа в размере 600 расчётных показателей, то есть 60 тысяч сомов.

В соответствии со статьёй 61 Кодекса КР о проступках, после вступления приговора в законную силу и исполнения наказания, Эндрю Качинс выдворен за пределы Кыргызстана в Соединённые Штаты Америки в порядке, предусмотренном международными договорами и законодательством КР.