Выбор сделан: только молодые и незасвеченные

Главными политическими событиями последних двух недель стали сенсационные результаты перевыборов в Бишкекский городской кенеш, а также некоторые кадровые назначения, сделанные президентом Садыром Жапаровым.

Первая победа Атамбаева в тюрьме

Настоящей неожиданностью прошедших в воскресенье, 11 июля, выборов в Бишкекский городской кенеш (БГК) стали результаты "Социал–демократов". Партия во главе с молодым и харизматичным лидером Темирланом Султанбековым набрала в столице чуть больше 8 процентов голосов избирателей и прошла в БГК.

Для социал–демократов, связанных с находящимся в тюрьме бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым, это действительно большая политическая победа. В последние три года (два из которых Атамбаев провел в заключении) за сторонниками бывшего главы государства не значилось никаких достижений, только сокрушительные провалы.

СДПК, которая должна была стать политическим наследием Алмазбека Атамбаева, развалилась. Вместе с этим объединением исчезли значительные финансовые и человеческие ресурсы, которыми в свое время располагали атамбаевцы.

На июльские (как, впрочем, и на октябрьские, и на апрельские) выборы обновленные социал–демократы шли уже без прежнего внушительного потенциала. Однако, как видно, они пересмотрели свою тактику и подход к политической борьбе. В частности, на этот раз не было никаких баннеров с фотографиями бывшего президента и бывшего премьер–министра, зато, судя по постам Темирлана Султанбекова в социальных сетях, была активная работа с электоратом напрямую. И это принесло свои плоды.

Еще одним открытием июльского голосования стали результаты партии "Ишеним". Весной эта организация набрала всего 1,4 процента голосов бишкекчан. По итогам выборов в июле у нее уже было 12,46 процента и третье место в гонке. Эксперты объясняют этот феномен тем, что партия "Ишеним" вела активную выборную кампанию и, очевидно, сумела расставить правильные акценты в своей программе.

Лидерам весеннего голосования удалось подтвердить свое первенство. Тройку победителей возглавил "Эмгек", следом идут "Ата Журт - Кыргызстан" и "Ынтымак", которые сумели набрать больше голосов, чем было в апреле.

Не исключено, что это связано с тем, что от повторного участия в гонке отказались два фаворита апрельских выборов - НДПК Азиза Суракматова и "Ак Бата" Наримана Тюлеева. С другой стороны, складывается ощущение, что партия "Эмгек" сумела закрепить свой успех только потому, что в этой выборной гонке ни разу "не засветился" ее создатель - представитель старой бизнес–элиты Аскар Салымбеков.

Апрельская битва олигархов, приведшая к скандалу и отмене результатов голосования, стала лебединой песней для политиков, чьи портреты мы привыкли видеть в период агитации на билбордах и в СМИ в последние пятнадцать лет. Теперь ставка делается на молодежь, на новые лица. Вероятно, на этот счет было принято какое–то политическое решение, что, естественно, отразилось и на результатах.

Само собой, уже сегодня есть политики, которые не согласны с результатами голосования. Как минимум две партии, участвовавшие в выборах в Бишкекский горкенеш, уже заявили о своем недовольстве. Это "Реформа" и "Туран". В обеих партиях свой проигрыш объясняют исключительно тем, что "выборы сопровождались многочисленными нарушениями, зафиксированными во время подготовки и проведения голосования".

Надо отметить, что массовые нарушения на выборах в БГК довольно просто было бы отследить. В этом голосовании была очень низкая явка: на участки пришли всего 24,5 процента от общего числа избирателей, из них 2,91 процента избирателей проголосовали против всех. Остальные же отдали свои голоса партиям, которые проявили себя во время предвыборной кампании, не поскупившимся на рекламу и агитматериалы, а также политикам, не пожалевшим времени на встречи с электоратом. Так что, как говорится, кто потопал, тот и полопал.

К слову, тот факт, что "Социал–демократы" смогли пройти в БГК, можно считать свидетельством чистоты и прозрачности выборного процесса. В период правления Сооронбая Жээнбекова такое в принципе было невозможно - октябрьские выборы в парламент очень четко показали, что админресурсом можно задавить кого угодно. Сейчас же попытки "Реформы" оправдать свою политическую несостоятельность нарушениями других выглядят не очень убедительно.

Очевидно, что к выборам в БГК партия никак не скорректировала свою избирательную платформу, в отличие от тех же социал–демократов. Так что, в будущем, если "реформисты" действительно хотят политических побед, а не хайпа, им, пожалуй, стоит сделать ставку на консолидацию с более успешными политическими объединениями, а не надеяться на то, что выборы в очередной раз отменят из–за того, что "Реформа" считает их нечестными.

Раздача портфелей завершена

Последние кадровые решения главы государства свидетельствуют о том, что все ключевые назначения сделаны - портфелей и должностей в Кыргызстане больше нет.

По тому, как целенаправленно Садыр Жапаров расставляет кадры, видно, что президенту важна не личная лояльность, а компетентность чиновников. Причем он, судя по всему, очень четко определяет для себя функционал и зону ответственности назначенных.

К примеру, за продовольственную и экономическую безопасность республики теперь отвечает Акылбек Жапаров. На него же ляжет и окончательное урегулирование проблемы "Кумтора". Улукбек Марипов, вероятно, будет заниматься большей частью организационными вопросами. В частности, именно ему во взаимодействии с руководителем аппарата президента придется проводить выборы в парламент.

Для того чтобы окончательно сформировать госаппарат, Садыру Жапарову пришлось восстановить должность госсекретаря КР, а также ввести новую должность в Совете безопасности - заместитель председателя.

Институт госсекретаря существовал до 2009 года, когда и был упразднен. Норма о воссоздании этой должности была заложена в новой редакции Конституции, которая вступила в силу с 5 мая 2021 года. После церемонии подписания Основного закона страны президент Садыр Жапаров выступил с обращением к нации, в котором, кроме всего прочего, и рассказал, что в функции госсекретаря входят вопросы идеологии, образования, сотрудничества с гражданским обществом, межнационального и межрелигиозного согласия.

Государственным секретарем, согласно указу президента, стал Чолпонбек Абыкеев. Известный журналист и писатель, учредитель, основатель и главный редактор газеты "Аалам". Он с 10 мая был советником председателя кабмина Улукбека Марипова, входил в состав Конституционного совещания, разработавшего новую редакцию Основного закона.

Чолпонбек Абыкеев рассказал журналистам, что собирается делать на новой должности.

- Восстановление и сохранение культуры, духовности и национальных ценностей - прямая обязанность государственного секретаря. Ранее ведение национальной идеологии воспринималось как обязанность работников сферы культуры, теперь такого не будет. Какое бы ни было министерство или ведомство, государственная идеология должна проводиться в одном направлении, - заявил он.

Надо признать, задача перед Абыкеевым стоит непростая. Разработать государственную идеологию - а пока у нас ее нет и в помине - понятно, гораздо сложнее, чем писать инструкции для чиновников, чем, похоже, госсекретарь собрался заниматься. Идеология новой власти жизненно необходима, поскольку людям обязательно нужно объяснять, в каком направлении движется страна и зачем.

Другим примечательным шагом кадровой политики президента стало назначение Таалатбека Масадыкова заместителем председателя Совета безопасности Кыргызстана, коим является сам Жапаров.

Решение сделать Масадыкова вторым человеком в КР некоторые называют попыткой президента сократить политическое влияние ставшего всемогущим Камчыбека Ташиева.

Вместе с тем этому назначению есть и другое объяснение. На сегодня одна из самых острых проблем для нашей республики - это границы. В частности, рубежи с Таджикистаном, где, к сожалению, конфликт остается перманентным. В этом контексте решение отдать должность зампреда Совета безопасности Таалатбеку Масадыкову - эксперту по вопросам безопасности и международных отношений - выглядит логичным.

Кроме того, на сегодня актуализировалась еще одна внешняя угроза, связанная с выводом войск США из Афганистана. Уже сейчас становится понятным, что за этим последует дестабилизация Центральноазиатского региона, с проблемами и для КР. Этот фактор также объясняет назначение Масадыкова.

С другой стороны, Таалатбек Масадыков известен как человек с президентскими амбициями. Так что большой вопрос, сработается ли он с командой Садыра Жапарова.

В 2017 году Масадыков участвовал в президентской гонке с оригинальной предвыборной программой и стратегией, которая, впрочем, в наших реалиях оказалась неприемлемой. Участвовать в последних президентских выборах он отказался, выступив с довольно резкой критикой в адрес Садыра Жапарова, что очень четко иллюстрирует отношение Масадыкова к действующей власти. Впрочем, его возможные достижения в должности зампреда Совета безопасности - хороший способ проявить себя и заработать политические очки на будущее.

штрихи к портрету

Таалатбек Масадыков родился в селе Беш–Кунгей Аламединского района Чуйской области в 1961 году. Масадыков - выпускник МГИМО, имеет диплом специалиста по международным отношениям со знанием иностранных языков: английского, пушту и дари.

С 1984 по 1986 год проходил воинскую службу в Военном Краснознаменном институте Министерства обороны СССР (Москва). Был преподавателем.

В 1987 году Масадыков командирован в Афганистан. Там он работал в группе советских советников при Академии наук и Министерстве по делам племен и границ Афганистана. По возвращении в Москву окончил аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию на кафедре иранской филологии Института стран Азии и Африки при МГУ.

В начале 90–х занимался частным предпринимательством в Москве.

С 1995–го по 1996–й был заместителем генерального директора Государственного комитета по иностранным инвестициям и экономической помощи Кыргызской Республики.

В 1997–1999–м был содеканом и преподавателем факультета международных отношений Международного университета Кыргызстана (МУК).

В 2000–м поступил на очное отделение Лондонской школы экономики и политических наук.

В 2002–м получил приглашение на работу в ООН. Работал в Афганистане, Иране и Пакистане. В 2003 году стал первым из представителей дипломатического корпуса ООН, кто провел трехдневные переговоры со старейшинами племен Афганистана, поддерживающих движение "Талибан". В 2008–м после бомбардировок авиацией НАТО мирных поселений в уезде Шиндант провинции Герат, унесших десятки человеческих жизней, Масадыков смог переубедить озлобленное население не подниматься против правительства с оружием в руках и тем самым предотвратил новый очаг вооруженного конфликта в этом регионе. А в 2009–м впервые за всю историю афганского конфликта Масадыков подготовил и провел встречу представителей руководства движения "Талибан" с заместителем Генерального секретаря ООН.

С 2009–го по 2014–й был директором специальной политической миссии ООН в Афганистане.

В Кыргызстан Таалатбек Масадыков вернулся в 2014–м. Организовал общественное движение "Баатырлардын урпактары", занимающееся организацией поисков, установлением и уточнением имен кыргызстанцев - участников Великой Отечественной войны.

В августе 2017–го Таалатбек Масадыков создал и возглавил общественно–политическое движение "Миротворец". Тогда же собрал и подал для проверки в ЦИК подписи своих сторонников для выдвижения кандидатом в президенты. В сентябре получил мандат кандидата в президенты Кыргызстана.

В 2020 году кандидат–самовыдвиженец в президенты Кыргызстана Таалатбек Масадыков на досрочных выборах снял свою кандидатуру с гонки.